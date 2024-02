Ieri ennesimo corteo milanese pro Palestina ed è la sedicesima mobilitazione che si svolge ogni sabato. I manifestanti, alcune centinaia, si sono riuniti a piazzale Lodi per gridare ‘Palestina libera’, mentre il corteo si è snodato lungo corso Lodi in direzione piazzale Corvetto, per raggiungere viale Enrico Martini e terminare in piazzale Gabriele Rosa.

“Oggi, seppur in una zona diversa dalle precedenti, tra Piazzale Lodi e Corvetto, si è tenuto il 16° corteo pro Palestina dove, come nei precedenti, è stato insultato il popolo israeliano con urla e slogan che non hanno risparmiato nemmeno il Governo Meloni.” – Osserva l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato

“Ma quand’è che la città potrà ritrovare un sabato pomeriggio di tranquillità e serenità senza essere vincolata da blocchi e pericoli vari in determinate vie e quartieri? Nella capitale italiana dello shopping, ed una delle prime in Europa, non è più possibile, né tantomeno ammissibile, che i cittadini e turisti della stessa, debbano settimanalmente essere penalizzati da collettivi si sinistra, no global e Centri Sociali, che continuano ad accanirsi contro Israele e le Istituzioni nazionali, sostenendo fortemente Hamas!”- continua –“Ma Sala, che ne è il primo cittadino, si pone il problema? Perché continua a rimanere in silenzio totale senza assumere alcun tipo di posizione nonostante la città, da quattro mesi, è attraversata da bande di no-global accompagnate da arabi? Per quanti altri sabati ancora dovremo andare avanti e sostenere tali proteste? Settimana scorsa, Prefetto e Questore, hanno evitato un corteo posticipandolo, da parte del Sindaco, invece, non arrivano segnali» conclude l’On. di Fratelli d’Italia De Corato.