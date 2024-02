Marcora (FdI): Sala ha perso contatto con la realtà, gestione assente. Sala non ama Milano

Marcora (FdI) ha ragione da vendere: Sala in ogni decisione antepone un razionamento di profitto, non ascolta le voci dei milanesi che vorrebbero una città dignitosa per vivere, non rende partecipi i cittadini per risolvere il vivere quotidiano,

– “Il sindaco Sala ha perso contatto con la realtà della città di Milano ed è totalmente assente nella gestione della città perché è disinteressato a fare il sindaco e quindi non ama Milano. Ne sono la conferma la cattiva gestione della città quali le buche nelle strade, la mancanza di pulizia della città, l’insicurezza in città, la mancanza di gestione del traffico, i 10 anni di ritardi della linea 4 della metropolitana, il disastro nei tempi delle risposte degli uffici comunali e molte altre manchevolezze. Tutto questo, senza dimenticare che ben tre assessorati hanno dipendenti indagati (indagini per urbanistica, per la casa di riposo coniugi, per le piste ciclabili pericolose)”.

Lo afferma il consigliere comunale di Milano di Fratelli d’Italia Enrico Marcora in merito alle dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala sul centrodestra nel corso del congresso milanese di Sinistra Italiana.

“Insomma” conclude Marcora ”una città allo sbando! Sala passerà alla storia come il peggiore sindaco del dopoguerra. Il Centrodestra, non è affamato di potere, ma vuole mandare a casa il Sindaco Sala prima che faccia altri danni per Milano”.