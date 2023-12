Sfiora i 600mila visitatori a Milano il Museo della Scienza

Ha compiuto settant’anni ma non li dimostra il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano che quest’anno ha avuto 580mila visitatori, con un aumento del 45% rispetto al 2022.

Di questi 70mila sono stati ospiti di eventi, 40mila quelli che hanno partecipato a laboratori interattivi e visite guidate.

Interessante anche il numero di stranieri, i visitatori non italiani sono stati il 46%, in pratica la metà.

“Grazie a questo continuo impegno verso e con i nostri 95 professionisti e 65 animatori scientifici – ha sottolineato il direttore generale Fiorenzo Galli -, il contributo del Museo alla crescita della cittadinanza scientifica, tema sviluppato insieme a Barbara Gallavotti nel progetto Fatti per Capire, e il processo di orientamento per le nuove generazioni sono ancora aumentati, con grande soddisfazione da parte nostra e, numeri alla mano, di tutti i nostri interlocutori”.

Il 2023 è stato anche il ritorno massiccio delle scolaresche dopo il freno dovuto alla pandemia.

Sono stati oltre quattromila i gruppi scolastici che hanno visitato il Museo e sperimentato i 165 percorsi educativi proposti, senza contare la formazione per gli insegnanti.

Il patrimonio culturale del Museo, con i suoi 50 mila metri quadrati, comprende 21.000 beni di cui 111 acquisiti nel 2023, 36 esposizioni permanenti tematiche, 14 laboratori e 3 opere d’arte digitale interattiva.

Fra le novità di quest’anno la Collezione Caruso, con 1400 sulla storia della riproduzione musicale e dell’industria discografica fra il 1895 e il 1935 e la testa fresante di una delle talpe utilizzate per scavare u tunnel della metropolitana M4; i restauri della Tenda Rossa , testimonianza unica della spedizione scientifica al Polo Nord guidata da Umberto Nobile e della Sala del Cenacolo, nuove installazioni di arte digitale interattiva; l’apertura al pubblico di STEM lab Viaggi per mare che offre ai più piccoli un viaggio tra mari in tempesta e la Virtual Zone , lo spazio del Museo interamente dedicato alle esperienze immersive. (Ansa)