FerrovieNord, arrivano i totem ‘Openstage’ nelle stazioni in Bovisa

Un totem che permette agli artisti di esibirsi dal vivo di fronte ai passeggeri delle stazioni delle Ferrovie Nord. Oggi l’inaugurazione della prima colonnina Openstage nella stazione di Milano Bovisa. E a dare prova che il totem funziona ed è ben apprezzato dal pubblico sono stati tre giovani artisti: Lorenzo Bonfanti e Alessia Marchianò, che si sono esibiti con chitarra e voce e le Whitevisions, una band rock al femminile. L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Lombardia. “Questi totem sono una possibilità di fare esprimere tanti giovani che magari fanno fatica a collegarsi al mondo della musica. Da qui possono partire delle opportunità – ha detto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia – Questo è anche un modo per rendere le stazioni vive. Non sarà proprio un presidio di sicurezza ma sicuramente sarà un deterrente in più”. “È un modo da parte nostra di rivitalizzare e, come diceva giustamente l’assessore regionale, dare più sicurezza alle nostre stazioni – ha sottolineato il presidente di FerrovieNord Fulvio Caradonna – La presenza di ragazzi che cantano contribuirà a dare un senso di sicurezza alla stazione e a rivitalizzarla. Questo è un recupero in funzione sociale delle nostre stazioni e verrà fatto in altri 4 luoghi”. “I nostri totem arriveranno anche nelle stazioni di Como, Cormano, Domodossola e Erba – ha spiegato Ugo Vivone, uno dei fondatori della startup Openstage – Questo della stazione di Bovisa sarà attivo già da oggi. Usare le colonnine è molto semplice: ogni artista scarica gratuitamente la nostra app e da lì può prenotare gratuitamente la postazione per esibirsi”. I totem Openstage, alimentati da una connessione elettrica, incorporano un impianto audio per gli eventi dal vivo. Effettuata la prenotazione, avvicinando il proprio smartphone al totem questo si sbloccherà automaticamente, dando la possibilità di collegare i propri strumenti e il microfono. L’uso da parte dell’artista avviene previa accettazione di un regolamento che stabilisce i giorni e gli orari di funzionamento, i volumi massimi di emissione e tutti gli opportuni limiti da rispettare. Attraverso l’app Openstage le persone possono conoscere i nomi degli artisti che si esibiscono al totem.

