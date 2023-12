Apre a Milano il primo Carrefour Contact

Ha aperto in Italia, in piazza Angilberto a Milano, il primo Carrefour Contact, un nuovo format già presente in Francia che punta tutto sulla marca privata per abbassare del 10% i prezzi di vendita, rendendola l’insegna tra le meno care della città. Michele Stefanoni, direttore Ipermercati, Supermercati Diretti e Cash & Carry Carrefour Italia, spiega che si tratta di “un vero e proprio cambio di insegna, da Market a Contact, che si svilupperà su 960 mq di superficie, senza le classiche promozioni, come ad esempio i cataloghi. Vogliamo infatti contribuire a diventare un fattore di vitalità e di sicurezza per i cittadini e le cittadine che vivono il quartiere, soprattutto nelle aree più periferiche della città e che rischiano un impoverimento di attività, se trascurate”. La nuova strategia di Carrefour Contact si focalizza sulla valorizzazione della marca privata. L’assortimento è stato razionalizzato, eliminando buona parte delle marche nazionali, aumentando la presenza dei prodotti Carrefour, con attenzione alla marca Simpl. Il punto vendita conta oltre 7.000 referenze in totale, tra largo consumo confezionato, freschi e non food. L’inaugurazione del nuovo punto vendita di Angilberto contribuisce, insieme al progetto “Negozi e Botteghe in zona Angilberto” promosso dal Comune, a rivitalizzare il quartiere che si sviluppa intorno a piazza Angilberto II.

