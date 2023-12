Regione, Meloni: da accordo fondi per Campus Universitari e Stazione Cadorna

Nell’accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto tra il Governo italiano e la Regione Lombardia, che prevede 1,2 miliardi di stanziamento, ci saranno fondi per la stazione di Cadorna, per Palazzo Sistema, per i campus dell’ Università di Milano, di Bovisa, e dell’Università di Pavia e per un parco a Busto Arsizio, oltre che per il campus del Conservatorio a Rogoredo. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante incontro in Fiera Milano-Rho per sottoscrivere l’accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo italiano e la Regione Lombardia. “Investiamo su questo territorio 1,2 miliardi di cui 185 già anticipati nel 2021. Se a questo aggiungiamo la quota di coofinanziamenti locali, regionali, nazionali e la capacità di attrarre investimenti privati in cui Regione Lombardia è molto capace, la somma totale supera un miliardo e 860 milioni di euro. Quasi 2 miliardi investiti su questo territorio, concentrati su poche priorità” ha detto Meloni. “Sono 13 progetti e sono risorse che non disperdiamo in mille rivoli ma che si concentrano in grandi iniziative. Come potenziamento mobilita – ha spiegato Meloni – Ci sono 228 milioni di euro sui nuovi treni, di cui 68 su treni a idrogeno. Che è una scelta che guarda al futuro. E c’è un grande lavoro sulla riqualificazione urbana. C’è la riqualificazione della stazione Cadorna, con un investimento di 435 milioni. Un progetto da 300 milioni di euro per la riqualificazione di Palazzo Sistema, che servirà a caratterizzare ancora di più lo skyline di Milano e ospiterà la sede degli enti regionali”. “Poi c’è un pacchetto, di cui sono molto orgogliosa, che è molto importante per università e istruzione – ha continuato – che prevede l’allestimento di nuovo campus dell’Università di Milano con 142 milioni di euro di investimenti e 60 milioni per il campus di Bovisa. Un progetto di rigenerazione del polo di chimica e scienza del farmaco dell’università di Pavia”. Poi Meloni ha parlato anche di un “parco lineare a Busto Arsizio, con recupero del vecchio tracciato ferroviario, con un progetto di circa 26 milioni di euro”. “Ci sono progetti importanti sul tema della mobilità, delle infrastrutture e della riqualificazione urbana e ci si occupa anche di diritto allo studio. Sono molto fiera di questo accordo” ha concluso Meloni, spiegando che questo è il quinto accordo di coesione che il governo ha firmato ed è “insieme a quello del Lazio, il più significativo”. Subito dopo l’intervento di Meloni c’è stata la firma dell’accordo con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Presenti, tra gli altri, all’incontro anche il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani. #bgr

