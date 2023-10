Dote merito, un buono fino a 1.500 euro per gli studenti eccellenti. Assessore Tironi: premiamo chi si impegna con un sostegno concreto

Dal 17 ottobre, fino a giovedì 23 novembre 2023 sarà possibile presentare la domanda per ottenere la Dote merito.

Questa specifica componente della Dote scuola premia il merito degli studenti, indipendentemente dall’ISEE, dando loro più strumenti possibili affinché possano completare al meglio il loro percorso di studi.

“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro Simona Tironi – ha stanziato 1,780 milioni di euro per premiare il merito degli studenti che hanno avuto un percorso di studi eccellente”.

“Ancora una volta – ha proseguito – la nostra Regione guarda al merito premiando i sacrifici che richiede il percorso di studi, rispondendo alle esigenze degli studenti e delle famiglie attraverso un sostegno concreto a chi si è impegnato e ha conseguito ottimi risultati nel percorso di studi”.

BENEFICIARI – La Dote Merito premia gli studenti residenti in Lombardia, di età fino ai 21 anni, che nell’anno scolastico 2022/2023 abbiano ottenuto risultati di eccellenza negli ultimi anni del Sistema di istruzione (valutazione media pari o superiore a 9 nelle classi terze e quarte del Sistema di Istruzione) e gli studenti che hanno ottenuto la votazione massima all’esame di Stato o al termine del percorso di istruzione e Formazione professionale (valutazione di 100 e lode, all’esame di Stato del Sistema di Istruzione; valutazione finale di 100 all’esame di diploma professionale del IV anno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

La domanda di Dote Scuola – componente Merito può essere presentata da uno dei genitori o da altri soggetti che rappresentano legalmente lo studente beneficiario o dallo studente maggiorenne.

BUONO FINO A 1.500 EURO – La Dote merito corrisponde a un contributo a fondo perduto per l’acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica o a copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (Ifts), Istituti Tecnici Superiori (Its), Università e altre istituzioni di formazione accademica. Il contributo per gli studenti varia da 500 a 1.500 euro.

Il contributo spettante ai singoli beneficiari potrebbe essere rimodulato, qualora lo stanziamento disponibile non fosse sufficiente per tutti gli aventi diritto e sarà spendibile esclusivamente entro il 30 settembre 2024.

DOMANDE – La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi on line, all’indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12 di oggi, 17 ottobre 2023, ed entro le ore 12 del 23 novembre 2023.

“La Dote merito – ha concluso l’assessore Tironi – è una delle quattro componenti della Dote Scuola, per cui abbiamo stanziato in totale oltre 48 milioni di euro. Regione Lombardia crede nella libertà di scelta educativa dei propri studenti e delle famiglie, senza che vi siamo vincoli economici”.