Diventare volontari a fianco dei bambini con disabilità

Parte sabato 21 ottobre (h.9.30-13) il nuovo corso base “Essere volontari e fare volontariato con bambini e ragazzi con disabilità”, organizzato a Milano, in piazza Castello 3, da Fondazione Ariel in partnership con CSV Lombardia e le associazioni Abio Associazione per il bambino in ospedale, xVivaio e Realtà Debora Mancini. Il corso, gratuito e formato da 3 incontri (alla prima data si aggiungono sabato 11 e 25 novembre), accoglie l’intervento di professionisti e volontari esperti che offrono spunti, conoscenze e strumenti utili a chi desidera dedicare il proprio tempo al volontariato e offrire un aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. “Fare volontariato nell’area della disabilità, in particolar modo con bambini e ragazzi, richiede anche flessibilità e saper gestire situazioni sempre nuove, talvolta impreviste, che si possono presentare. Il volontario dovrebbe, altresì, essere consapevole di poter incontrare anche situazioni di difficoltà che possono generare sentimenti complessi, come senso di frustrazione, impotenza o timori circa le proprie capacità di entrare in relazione con bambini e ragazzi con disabilità grave” racconta Fondazione Ariel. “Per questo motivo è necessario conoscere se stessi, i propri punti di forza come i propri limiti, con la disponibilità di chiedere aiuto alla propria associazione e agli altri volontari, in caso di difficoltà. Fondamentale in questa esperienza sarà la capacità di sapere stare con gli altri creando un clima di fiducia e rispetto, creando un gruppo di volontariato capace di lavorare con creatività, reciprocità e solidarietà”.

Per il programma completo del corso e le iscrizioni: https://www.fondazioneariel.it/it/per-le-famiglie/corsi-e-seminari/corso-di-formazione-volontariato-con-bambini-e-ragazzi-con-disabilita