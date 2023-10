Teatro Arcimboldi – Live in The Lobby Talks – dal 15 ottobre

TAM Teatro Arcimboldi Milano Dal 15 ottobre 2023 ore 11.00 Domenica 15 ottobre PAOLO CONDO’ Cinque rigori in cerca d’autore Domenica 22 ottobre CHIARA ALESSI Tracce, indizi, corpi del reato, robaccia e tesori. Cinque cose nella letteratura. Domenica 29 ottobre, GAD LERNER Scivolare pian piano senza accorgersene Domenica 5 novembre, ROBERTA VILLA Al lupo Al lupo! Prevenzione o allarmismo Domenica 12 novembre, MASSIMO TEMPORELLI Noi siamo tecnologia Domenica 26 novembre, MARIANGELA PIRA Effetto domino. Come il mondo globale influenza le nostre tasche con l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana

La terza edizione di Live in the Lobby, la rassegna concertistica curata dall’Orchestra Filarmonica Italiana, si apre al mondo del sapere e presenta un cartellone di sei appuntamenti con protagonisti i talk di grandi esperti italiani sui temi dell’innovazione e delle scienze, della salute e del giornalismo, dello sport e del design insieme ai musicisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana. Grazie alla collaborazione con Elastica, il più importante Speakers Bureau in Italia, durante i mesi di ottobre e novembre la domenica mattina andranno in scena al Teatro degli Arcimboldi creatività e originalità grazie alla commistione di note e divulgazione, un viaggio emozionante e vitale tra musica e conoscenza. Elastica – agenzia di management di esperti, divulgatori e giornalisti che rappresentano l’eccellenza nel mondo dell’informazione e del sapere – da tempo si affaccia al mondo del teatro con format originali, e in collaborazione con Orchestra Filarmonica italiana e Retropalco porta il mondo della conoscenza sul palco con un registro nuovo, al fianco di grandi professionisti provenienti dal mondo della musica classica, del jazz e del crossover, maestri nell’affrontare la commistione dei diversi linguaggi musicali. Live in the Lobby accoglierà il suo pubblico nel foyer del teatro, allestito come una sala da concerto. Per chi lo desidera, sarà possibile degustare un delizioso aperitivo lasciandosi trascinare dalle note dell’Orchestra Filarmonica Italiana e farsi stuzzicare dagli spunti degli esperti.

PROGRAMMA

Ad aprire la rassegna il giornalista sportivo e opinionista televisivo di Sky Sport Paolo Condò, firma di Repubblica e dal 2010 membro italiano della giuria internazionale che assegna il Pallone d’Oro, massimo riconoscimento del mondo del calcio. A seguire la giornalista, autrice e divulgatrice scientifica ed esperta in prevenzione delle minacce pandemiche e in lotta alla disinformazione Roberta Villa e poi Gad Lerner, tra i giornalisti più apprezzati della televisione italiana, conduttore di format tv che hanno fatto la storia del piccolo schermo. A novembre sarà poi la volta di Chiara Alessi, giornalista, saggista e curatrice che esperta di cultura materiale e design, seguita dal fisico appassionato di innovazione Massimo Temporelli, che da 25 anni si occupa di diffusione della cultura scientifica e tecnologica. A chiudere la rassegna la giornalista e conduttrice di Sky TG24 Mariangela Pira, esperta di finanza e politica internazionale.

Domenica 15 ottobre, PAOLO CONDO’

Titolo: Cinque rigori in cerca d’autore

con l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana quartetto di tromboni e ritmica musiche di G. Gershwin, N. Rota, A.C Jobin. Dal mondiale del 1990 all’europeo del 2021, Paolo Condò ha scelto cinque racconti legati al dischetto del rigore, simbolo del momento più drammatico di un grande torneo, dove il calciatore porta con sé la sua storia, non solo la capacità tecnica.

Domenica 22 ottobre, CHIARA ALESSI

Titolo: Tracce, indizi, corpi del reato, robaccia e tesori. Cinque cose nella letteratura. con l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana voce, violini, contrabbasso e fisarmonica repertorio tratto dalla canzone popolare italiana e americana Si può scrivere un romanzo, un fumetto, una poesia o una lettera d’amore senza nominare nemmeno una cosa? Chiara Alessi fa alla rovescia e prova a raccontare romanzi, fumetti, poesie e lettere d’amore solo nominando le cose che ci ha incontrato. Da Borges a Emanuele Trevi, da Omero a Foster Wallace, passando per Roald Dahl, Nabokov e altri. Domenica 29 ottobre,

GAD LERNER Titolo: Scivolare pian piano senza accorgersene con l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana quartetto d’archi musiche di D. Shostakovich, P. Glass

Gad Lerner ci parla di piccoli e grandi cambiamenti, anche relativi alla nostra vita pubblica: all’inizio sono quasi sempre impercettibili, preferiamo far finta di non sentirli. Ma poi, senza preavviso può arrivare un “bum”.

Domenica 5 novembre, ROBERTA VILLA

Titolo: Al lupo Al lupo! Prevenzione o allarmismo Andrea Bacchetti pianoforte solista e concertatore Orchestra Filarmonica Italiana musiche di W.A. Mozart e F.J. Haydn

Pandemia, crisi climatica, prevenzione delle malattie, ma anche assicurazioni o scelte professionali e personali: molte decisioni che prendiamo ogni giorno dipendono dalla valutazione di un rischio. Lo sappiamo soppesare in maniera razionale? E quanto conta il modo in cui ci viene prospettato il problema? Il compito di una comunicazione scientifica corretta è anche muoversi in questo terreno minato di bias ed emozioni, senza far esplodere allarmismi né atteggiamenti di rifiuto.

Domenica 12 novembre, MASSIMO TEMPORELLI Titolo: Noi siamo tecnologia con l’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana quartetto di percussioni musiche di D. Skidmore, A. Pärt, S. Powell, I.Trevino Tre storie tecnologiche legate a tre grandi trasformazioni culturali, Massimo Temporelli racconta come l’innovazione siano questioni non solo tecniche ma profondamente umane. Siamo animali che usano la propria fantasia e la propria creatività per progettare e costruire macchine, macchine che poi creano mondi, prassi antropologiche e sociali, dentro le quali immaginiamo e sogniamo il nostro futuro.

Domenica 26 novembre, MARIANGELA PIRA

Titolo: “Effetto domino. Come il mondo globale influenza le nostre tasche” con Ensemble Orchestra Filarmonica Italiana quartetto di sassofoni musiche di G. Gershwin, C. Mingus, D. Ellington Un approfondimento di Mariangela Pira, tratto dal primo capitolo del suo libro “Effetto Domino”, dove l’autrice si interroga sugli effetti della deglobalizzazione a partire dal rapporto odi et amo tra Cina e USA.

ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA

L’Orchestra Filarmonica Italiana (OFI) è nata nel 2008 dall’idea di un gruppo di musicisti. Strutturata inizialmente in una Associazione e dal 2015 in Cooperativa, riunisce in un network oltre 200 musicisti di alto profilo professionale. L’Orchestra si compone di un organico duttile e dinamico, che rappresenta certamente un unicum nel suo genere nella scena musicale italiana. Negli ultimi anni l’Orchestra ha sviluppato collaborazioni continuative con molti Teatri di Tradizione e Festival che hanno sede in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto (Teatro Regio di Parma, Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, Teatro Donizetti di Bergamo, Teatro Coccia di Novara, Ravenna Festival, Serate Musicali di Milano etc) raggiungendo importanti traguardi qualitativi e conseguente continuità lavorativa. L’Orchestra Filarmonica Italiana ha, nel corso della sua attività, collaborato con direttori di prestigio mondiale, tra cui vale la pena menzionare M. Viotti, N. Santi, S. Ranzani, A. Fogliani, G. Gelmetti, A. Sisillo, A. Allemandi solo per citarne alcuni) e interpreti di fama planetaria (M. Devia, R. Kabaivanska, G. Dimitrova, K. Ricciarelli, P. Domingo, J. Carreras, A. Bocelli, J. Cura, R. Bruson, C. Gasdia, M. Alvarez e T. Fabbricini, E. Buratto, M. Pertusi, L. Salsi. OFI, tuttavia, non si esime dall’accostarsi direttamente al pubblico con progetti che ne evidenziano l’estrema duttilità e modernità, come la sua partecipazione al Pavarotti International assieme ad artisti del calibro di Zucchero, Jeff Beck, Elisa, Jovanotti, Bocelli ed Ennio Morricone o come succede ogni anno in Piazza Duomo di Milano sul palco di Radio Italia Live il Concerto.

Nel 2021 inizia una nuova sfida avviando una residenza artistica con il TAM Teatro Arcimboldi Milano. Lo spirito trasversale e multidisciplinare del teatro sposa perfettamente quello di OFI, che affianca l’attività sinfonica e lirica a collaborazioni con i nuovi generi della musica contemporanea, dal rock sinfonico al cantautorato italiano dal rock progressivo d’oltreoceano al jazz. La collaborazione con TAM continua e si consolida per la stagione 2023/24 con il programma rassegna musicale Live in the Lobby che, per meglio interpretare lo spirito multidisciplinare di TAM, quest’anno sarà Live in the Lobby Talks.

ELASTICA

Elastica è un’agenzia di produzione e comunicazione che opera nei settori degli eventi live, del management, delle media relations e come agenzia letteraria. È il principale Speakers’ Bureau in Italia, agente di chi rappresenta l’eccellenza negli ambiti del sapere e dell’informazione. Pensa e produce eventi dal vivo, con una particolare attitudine alla cura dei cast artistici e alla creazione di format originali. Nel campo delle Media Relations cura uffici stampa istituzionale e culturali, attiva media partnership e si occupa di comunicazione digitale. Ha al suo interno un’agenzia letteraria che dialoga con tutti i principali editori italiani.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline:

mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

– dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18

Live in the Lobby Talks – ORE 11.00

Domenica 15 ottobre, PAOLO CONDO’

Domenica 22 ottobre, CHIARA ALESSI

Domenica 29 ottobre, GAD LERNER

Domenica 5 novembre, ROBERTA VILLA

Domenica 12 novembre, MASSIMO TEMPORELLI

Domenica 26 novembre, MARIANGELA PIRA

PREZZI DEI BIGLIETTI

Posto unico € 20,00 + prevendita Previste riduzioni per studenti, convenzionati, possessori Tam Together, gruppi

PREVENDITE

Biglietti disponibili su TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it