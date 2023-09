Il commento di Luciano: partite finali della 6a di serie A

Buon giorno amici lettori, si è conclusa ieri la sesta giornata di serie A, con i 3 posticipi disputati tra Monza e Bologna, Frosinone e Fiorentina e in serata tra Genoa e Roma.

A Monza, pari a reti inviolate tra la squadra di Galliani e Palladino, al termine di una gara per lunghi tratti bloccata ed equilibrata. Gol annullato nel primo tempo a Mota e nella ripresa a Ferguson, mentre nel finale viene espulso Saelemaekers. Sia per la squadra di Palladino che per quella di Motta è il terzo pari di fila.

A Frosinone, le squadre di Di Francesco e Italiano si prendono un tempo per parte: meglio i viola nel primo, con Nico Gonzalez in grado di aprire le danze su assist di Duncan, e meglio i giallazzurri nel secondo, con Soulé in grado di pareggiare grazie a un gol fotocopia. Frosinone e Fiorentina rimangono così a ridosso dell’Europa.

Soffre il mar rosso-blu invece la Roma sulla riviera ligure, contro un Genoa battagliero e tignoso che la pizzica dolorosamente ben 4 volte, a dispetto di quella coppia Lukaku-Dybala tanto osannata come nuova meraviglia del campionato. Rossoblu già avanti al 5′ di gioco, con Gudmundsson, illusorio pareggio di Cristante al 22′ ma poi la luce giallorossa si spegne del tutto, anziché ravvivarsi. E si aprono le cataratte del Genoa, che prendono corpo con Retegui quando al 45′ riporta avanti i suoi con un colpo da biliardo: dribbling e palla centrale di Gudmundsson, sponda di Thorsby e Retegui calciando al volo di destro spacca la porta. Non finisce qui, perché a parte il gol di un nuovo pareggio di Lukaku (annullato per offside dello stesso), della Roma si vede ben poco altro. Al contrario , si vede eccome, ancora, il Genoa, al 74′ con Thorsby: azione di corner con sponda di Dragusin e tap in ravvicinato dell’ex Sampdoria, che batte ancora una volta Rui Patricio da due passi. Passano 7 minuti ed è Messias a piazzare la quaterna, estasi pura per i rossoblù, che si esaltano anche con il primo gol dell’ex Milan all’esordio assoluto: bel tiro chiuso col mancino e Rui Patricio battuto, per un finale

4-1 che ben pochi temerari avrebbero azzardato.

E con un ennesimo risultato ammazza bookmakers, si chiude anche questa giornata, in attesa del ritorno delle coppe subito dopo la prossima di campionato, al via sabato 30 con 3 anticipi : Lecce- Napoli, Milan-Lazio e Salernitana-Inter.

Arrivederci e buona giornata!