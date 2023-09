New Gold Market Milano 1971 premiata come “attività storica” da Regione Lombardia.

Durante la mattinata di ieri, 13 settembre 2023, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, la Regione ha riconosciuto New Gold Market 197 Milano come attività storica.

Punto di riferimento tra le storiche gioiellerie milanesi l’attività, sita da oltre 50 anni nella storica sede in via dei Transiti, alla fermata MM1 Pasteur, nel quartiere NOLO, continua a riscontrare un successo ben oltre le aspettative.

Il titolare della gioielleria, Nunzio Spartà, ricevendo il premio dall’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia Guido Guidesi, ha ringraziato le sue dipendenti per la fedeltà dimostrata nel corso degli anni anche nei momenti più difficili, ma “soprattutto i clienti che continuano a sostenere e credere in noi”.

Un classico esempio di come la capacità di pensare al futuro rimanendo al contempo collegati alle vecchie tradizioni, in un mondo dove Amazon ormai domina ogni mercato, possa esserci ancora spazio per attività storiche che, come dichiarato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Carlo Sangalli, “producono benessere e, attraverso il loro ruolo storico, contribuiscono a costruire la memoria collettiva”.