Mobilità, al Pirellone evento conclusivo ‘On the road’ per sicurezza stradale tra i giovani

Evento conclusivo al Pirellone del progetto “On the Road” per promuovere la sicurezza stradale tra i giovani direttamente ‘sul campo’. Il progetto ha coinvolto quest’anno in numerosi Comuni e province della Lombardia oltre 100 giovani tra i 16 e i 20 anni. Sono intervenuti all’incontro anche il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, oltre ai ragazzi e ai rappresentanti di AREU e dei vari soggetti istituzionali coinvolti tra cui comandanti di Polizie locali, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Agenzia delle Dogane. “Oltre tremila morti ogni anno sulle strade italiane rappresenta un dato inaccettabile”, ha detto Salvini ricordando che il ddl per il nuovo codice della strada arriverà in Cdm la prossima settimana. Il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani ha sottolineato come “sia fondamentale una sinergia sempre maggiore tra istituzioni, famiglie e mondo della scuola per educare, formare e informare sempre di più i giovani sul tema della sicurezza stradale, affinché fin da giovanissimi acquisiscano la giusta consapevolezza delle regole e dei comportamenti da tenere in strada”. “Seguire le regole è un dovere ma anche una forma di rispetto nei confronti di se stessi e degli altri – ha detto -. La vita è troppo bella e importante per sprecarla sulla strada”. Nel corso dell’incontro sono stati ricordati anche alcuni dati. Nel 2022 in Italia sono stati 3.159 i morti in incidenti stradali (+9,9% rispetto all’anno precedente), 223.475 i feriti (+9,2%) e 165.889 gli incidenti stradali (+9,2%), valori tutti purtroppo in netta crescita rispetto al 2021.

Sono dati drammatici, con un trend che nel 2023 evidenzia un ulteriore peggioramento a fronte anche dei tragici fatti di cronaca registrati in queste ultime settimane sulle nostre strade. In Italia le strade non sono sicure soprattutto per ciclisti e pedoni: sono 125 le persone morte in un incidente stradale mentre si spostavano in sella a una bicicletta dall’inizio del 2023 al 27 agosto.

A questi decessi si è aggiunto anche quello della ciclista 28enne che è morta il 29 agosto a Milano, investita da un camion in viale Caldara, e quello di un uomo che nella serata del 30 agosto, intorno alle 21, è stato travolto da un Suv nel pavese. Solo nell’ultimo mese i ciclisti morti in un incidente stradale in Italia sono stati in tutto 24. Per quanto riguarda i pedoni, quest’anno dal 1 gennaio al 27 agosto sono 263 le persone decedute in un incidente stradale, circa la metà over 65.

