Lunedì 28 e Martedi 29 a Venezia la Quarta Soft Power Conference

Apre Lorenzo Fontana e intervengono Francesco Rutelli, Paolo Gentiloni, Gilberto Pichetto Fratin, Gennaro Sangiuliano, Matteo Maria Zuppi

Lunedi 28 e martedi 29 agosto si terrà a Venezia la Quarta Conferenza del Soft Power Club, l’associazione internazionale fondata da Francesco Rutelli. I lavori della Conferenza saranno aperti da un messaggio dal saluto del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e vedranno la partecipazione e gli interventi di rilevanti personalità italiane ed internazionali. Il Soft Power Club riunisce personalità dei Cinque Continenti (esponenti dei mondi delle Istituzioni internazionali, della cultura, delle imprese, della scienza) con lo scopo di promuovere una visione contemporanea del Soft Power per il dialogo tra le Nazioni e i popoli, a sostegno dello sviluppo umano.

La Conferenza si svolgerà in due Sessioni, presso la Fondazione Giorgio Cini, all’Isola di San Giorgio. La prima, lunedì 28 Agosto nel pomeriggio tra

le 16,00 e le 19,00 nella Sala degli Arazzi; la seconda, martedì mattina tra le 11,00 e le 13,00, nell’Auditorium Lo Squero.

“Il Soft Power, il potere della persuasione – dice Francesco Rutelli, è oggi più importante che mai, nel mondo che cambia ed è attraversato da crisi drammatiche. La Storia insegna che il Soft Power non può sostituire l’Hard power, il potere militare ed economico, ma insegna anche che nessun potere può sopravvivere a lungo senza consenso. Le persone che aderiscono e partecipano al Soft Power Club condividono la necessità di conferire un potere reale alle istituzioni multilaterali per agire in modo efficace su alcune delle grandi sfide del nostro tempo. A Venezia quest’anno affronteremo, con la partecipazione di grandi personalità internazionali, questioni vitali riguardanti l’acqua, gli oceani e i mari, l’accesso all’acqua potabile; le politiche di riduzione delle emissioni e per l’adattamento agli effetti più dirompenti dei cambiamenti climatici; l’incontro tra sistemi naturali e tecnologie. Nella seconda sessione, affronteremo i rapporti tra identità e civilizzazioni, a partire dalle esperienze dell’Italia, di Venezia, del Mediterraneo”.

Il primo appuntamento, a cura dell’Istituto dei Democratici Europei (Ied), sarà lunedì 28 Agostotra le 16,00 e le 19,00 nella Sala degli Arazzi: ‘Soft Power on a blue planet: pursuing economic and social prosperity in a water insecure world’. Lezioni dal passato e strategie per il futuro, dalla Serenissima Repubblica di Venezia al mondo globalizzato. Il ruolo dell’Unione Europea e gli scenari del multilateralismo in tempi di crisi.

Dopo il messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana apriranno i lavori Gianfelice Rocca, Vice Presidente della Fondazione Giorgio Cini e Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia e Presidente Onorario del Soft Power Club. Introdurrà Francesco Rutelli. A seguire il messaggio del Cardinale Matteo Maria Zuppi, Inviato Speciale di Papa Francesco, che sarà commentato da Ettore Sequi, Presidente di Sorgenia e già Segretario generale del Ministero degli Esteri. La prima sessione sarà coordinata da Giulio Boccaletti, Direttore Scientifico dell’Euro-Mediterranean Center for Climate Change e docente alla Smith School of Enterprise and Environment dell’Università di Oxford.

Sono previsti i messaggi Keynote del Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari Paolo Gentiloni; del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin; del Principe di Giordania El Hassan Bin Al Talal, presidente dell’Arab Thought Forum; della Segretaria di Stato francese per la Biodiversità Sarah El Haïry.

Parteciperanno: Kiran Mazumdar-Shaw, Presidente Esecutivo Biocon e Biocon Biologics (India); Ana Luiza Thompson Flores, Direttore dell’Unesco Regional Bureau per la Scienza e la Cultura in Europa; Lord Charles Powell, diplomatico, ex consigliere per gli affari esteri dei primi ministri Margaret Thatcher e John Major; Yuan Ding, China Europe International Business School di Shanghai; Katia Da Ros, Vice Presidente Confindustria; Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura; Luca Dal Fabbro, Presidente Gruppo Iren; Lucia Silva, Direttore responsabile Ufficio Sostenibilità di Generali; Massimo Medri, Sindaco di Cervia.

La conferenza sarà trasmessa in streaming sui canali social dello Ied.

La seconda giornata, martedì 29 agosto, si terrà presso la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium Lo Squero, dalle 11,00 alle 13,00: ‘Identità e civilizzazioni. Millenni di hard power e Soft Power: Venezia, il Mediterraneo, il Mondo. Il Mediterraneo e l’immaginario italiano: nel racconto del mar Mediterraneo l’esperienza di un Soft Power legato all’arte, al commercio, all’industria e all’artigianato’. Evento speciale sostenuto da Bulgari.

Gli interventi introduttivi saranno di Renata Codello, Segretario Generale Fondazione Giorgio Cini; Mauro Di Roberto, Jewellery Business Unit Managing Director di Bulgari; Simone Venturini, Assessore al Turismo del Comune di Venezia.

Coordinerà i lavori Luigi Gianniti, Direttore Servizio Studi Senato della Repubblica. L’intervento Keynote sarà del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Interverranno: Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati; Luca Ferrari, Inviato Personale del Presidente del Consiglio per i Vertici G7 e G20; Tiziana Lippiello, Rettrice Ca’ Foscari Università di Venezia; Roberto Cicutto, Presidente La Biennale di Venezia; Charles Rivkin, Presidente e Ad Motion Picture Association (videomessaggio); Manuela Cacciamani, Fondatrice di One More Pictures, Presidente dell’Unione Editori e Creatori Digitali di Anica; Egidio Ivetic, docente di Storia moderna e Storia del Mediterraneo – Università degli Studi di Padova, Direttore dell’Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano Fondazione Giorgio Cini; Clara Tosi Pamphili, Presidente A.I. Artisanal Intelligence.

La conferenza sarà trasmessa in streaming sul sitowww.softpowerclub.org

La 4a Venice Soft Power Conference (28 e 29 agosto 2023) è realizzata con il sostegno dell’Institute of European Democrats (IED) di Bruxelles e di Bulgari, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini, con il supporto del Comune di Venezia e con il contributo di Elettricità Futura e del Gruppo Iren. Partner e coordinamento tecnico: Direct2Brain Agency.

Info: softpowerclub.org