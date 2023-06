I progetti per il turismo nei territori – Dove il Pnrr ha finanziato progetti per il turismo

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedica al turismo 9 tra misure e sotto misure, per un valore complessivo di 2,92 miliardi di euro. Secondo i dati aggiornati al 1 marzo 2023, solo 3 di questi interventi sono arrivati alla fase di implementazione. In particolare, l’investimento per il rilancio turistico dei piccoli borghi d’Italia è stato distribuito tra 228 progetti che interessano 288 comuni.

La Campania è la regione ad aver ricevuto più risorse, con oltre 55 milioni di euro. Seguono il Veneto (50,6 milioni), la Sicilia (49,8) e la Puglia (49,6). Tutte le regioni italiane hanno scelto un progetto pilota per l’attrattività dei borghi, da realizzare sul proprio territorio, del valore di 20 milioni di euro ciascuno. Quello selezionato in Campania avrà luogo a Sanza, in provincia di Salerno e prevede la realizzazione di un albergo sostenibile e di residenze di co-working.