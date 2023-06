Estate 2023 con la testa a posto

Un’estate al mare o in città ?

Ovunque pensi di passare la tua estate, "GRACE" ti aiuterà a scegliere il look più adatto a te.

“Grace”, una biondina tutta pepe” ci presenta i tagli, i colori e le acconciature di questa estate 2023, raccontandoci che il capello andrà portato sia liscio che mosso, naturale e non, l’importante è lo stile raffinato, elegante, femminile e specialmente ATTUALE!

Non manca il “LOLITA LOOK”, ovvero un taglio a caschetto, corto tra l’orecchio e la spalla, da tenere girato dietro il lobo

Consigliato anche il taglio alla Gianna Nannini, tutto corto e pari dalla nuca alla fronte, per poter sfoggiare una frangia lunga uguale.

In ogni testa, meglio tenere la crescita scura sfumandola con nuance sul chiaro sia sul capello di colore biondo che su quello brunette, ricordandosi che la parola dell’estate è NATURALE!

I tagli corti sono senz’altro i più “IN” del momento, per chi non ne vuole sapere dello “SHORT CUT (taglio corto) primo in classifica è il capello selvaggio/naturale, ben curato, poco pettinato, profumato, lucido e leggero come l’aria.

I colori a la page sono il biondo ”DIVA DI HOLLYWOOD“, un biondo SUPER NATURALE, mentre per chi ama lo scuro tutte le tonalità del mogano/castano/tec, senza cadere sui toni finti che non si possono più né vedere né sopportare.

Le acconciature raccolte, ci regalano sollievo col primo caldo, ma perché non buttarsi sull’onda, attualmente SUPER GLAM, sia sul capello corto che su quello lungo, la si vuole sempre anche col capello corto all’altezza del mento.

Per LUI Grace consiglia: ”PEPE e SALE valorizzati con un bel taglio dei miei”, mentre ” I biondi mi piacciono con lo stile irlandese SEXY”.

La cosa più importate è la cura del capello con prodotti naturali e ben selezionati nell’ampia scelta che ci regala il web sui portali specializzati.

