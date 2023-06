Carcere di Pavia, detenuto si scaglia contro Poliziotto con un punteruolo alla gola

“Detenuto minaccia con un punteruolo alla gola un Poliziotto Penitenziario. Ennesima aggressione di un detenuto nei confronti della Polizia Penitenziaria nel carcere di Pavia. Stavolta un detenuto extracomunitario, rifiutandosi di rientrare in cella, si è scagliato contro il Poliziotto penitenziario in servizio nella Sezione bloccandolo con un braccio mentre con l’altra mano lo minacciava con un punteruolo puntato alla gola del Poliziotto”.

Lo rende noto Calogero Lo Presti della FP CGIL Polizia Penitenziaria Regione Lombardia: “Il detenuto è stato allontanato dal Poliziotto dagli altri detenuti che sono intervenuti, ma l’aggressore è comunque riuscito a prendere una sedia e a lanciarla sulle testa del Poliziotto che è stato accompagnato in ospedale per le cure e pare gli verranno messi dei punti su un taglio alla nuca”.

Daniele Pirri Funzionario FP CGIL Pavia: “Il carcere di Pavia è in forte carenza di lavoratrici e lavoratori della Polizia Penitenziaria, ci sono in totale in servizio 221 Poliziotti su 285 previsti, ma nel turno serale spesso ci sono meno di 10 Agenti a gestire quasi 650 detenuti (con un sovraffollamento reale vicino al 130%) di cui quasi il 60% è composto da detenuti di nazionalità straniera.”

Mirko Manna della FP CGIL Nazionale: “Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria pensa di nascondere le aggressioni quotidiane contro gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria pensando forse che la situazione migliorerà magicamente. Ma la situazione sta peggiorando, nel disinteresse totale del Governo e della dirigenza penitenziaria. Davvero non ci sono parole per descrivere una tale inerzia”.

La FP CIGL Polizia Penitenziaria – conclude Manna – esprime la propria vicinanza e i più sinceri auguri di pronta guarigione all’agente vittima dell’aggressione. Riteniamo fondamentale sostenere e proteggere gli operatori di Polizia Penitenziaria che svolgono un ruolo essenziale nella sicurezza e nella gestione dei detenuti”.

(FP CGIL Polizia Penitenziaria)