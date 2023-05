Peschiera Borromeo: morto il sindaco Augusto Moretti. Aveva 54 anni

Il primo cittadino, 54 anni, è stato stroncato da un malore improvviso nella sua abitazione. A scoprire la tragedia la moglie preoccupata dal silenzio del marito e rincasata verso le 14

Un malore improvviso ha stroncato ieri Augusto Moretti, sindaco di Peschiera Borromeo. Moretti, 54 anni, sposato con due figli, avvocato, era stato eletto, alla testa di una coalizione di centro destra, nell’ottobre del ‘21. La notizia, resa nota da colleghi e familiari, ha sconvolto amici e compagni di coalizione.

Dolore e incredulità in via Rimembranze, frazione Linate di Peschiera Borromeo, il sindaco dove viveva da anni. Moretti sarebbe dovuto presenziare ad un evento istituzionale, in tarda mattinata, al Parco Idroscalo. A scoprire la tragedia, la moglie Elena che, a conoscenza degli impegni e preoccupata per il silenzio di Augusto, è tornata a casa attorno alle 14. Qua la tragica scoperta: il sindaco, conosciuto per la sua sportività, era a terra, ai piedi del tapis roulant. Inutile l’immediato e disperato intervento dei soccorritori, che non hanno potuto far altro che constare il decesso. Moretti lascia due figli di 17 e 19 anni.