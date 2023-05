“BUONA SALUTE” appuntamento in Regione Lombardia giovedi 11 maggio

Milano, Palazzo Lombardia Sala Belvedere 11 Maggio 2023 dalle 9.30 alle 17.30

Il Global Health è una disciplina che si concentra sulla promozione della salute a tutti i livelli e sulla riduzione della mortalità e della morbilità causate da malattie, attraverso la prevenzione e il trattamento, l’equità sanitaria, l’affronto dei determinanti sociali della salute e la cooperazione intersettoriale. Per esplorare quanto fatto e quanto c’è ancora da fare per raggiungere dei livelli di buona salute per tutti nelle varie realtà regionali e nazionali, Motore Sanità organizza l’evento “Buona salute” al fine di analizzare e progettare buone pratiche per implementare la collaborazione tra settori e ambiti di applicazione diversi necessaria al raggiungimento di una concezione della salute a 360 gradi.

Interverranno, tra gli altri:

Marco Alparone, Vicepresidente Regione Lombardia

Antonio Lora, Consulente Direzione Generale Welfare Regione Lombardia

Alessandra Gallone, Consigliera delegata del Ministero dell’Università e della Ricerca

Alessandro Miani, Presidente SIMA

Francesco Riva, Consigliere CNEL, Coordinatore GdL “Sport, Alimentazione e Benessere” del CNEL,Responsabile nazionale Dipartimento Salute CIU-Unionquadri

Aurelio Sessa, Presidente Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (S.I.M.G. ) Lombardia

Sergio Papa, Direttore Imaging Diagnostico e Radiochirurgia Stereotassica Direttore Ricerca Sviluppo Innovazione Centro Diagnostico Italiano

Fiorenzo Corti, Vicesegretario nazionale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG)

Annalisa Giancaterini, Consigliere Nazionale Associazione Medici Diabetologi (AMD)

Giovanni Petrosillo, Presidente di Federfarma-Sunifar e Vice Presidente di Federfarma

Carlo Vancheri, Presidente Società Italiana di Pneumologia (SIP)

Gennaro Volpe, Presidente Confederazione Associazioni Regionali di Distretto (CARD)

Maria Grazia Pisu, Presidente Associazione Lombarda Malattie Reumatologiche ALOMAR ODV

Oscar Bianchi, Presidente AVIS Lombardia

Salvo Leone, Direttore Generale Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (A.M.I.C.I.).

Programma completo in allegato.

