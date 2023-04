Monza, nel parco di Villa Reale 10.500 nuove piante grazie accordo con ERSAF

Un accordo tra ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Regione Lombardia) e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza consentirà di riqualificare e migliorare la conservazione del patrimonio vegetale e boschivo del grande Parco Reale della Reggia di Monza. L’intervento – spiega il Consorzio – interesserà una superficie forestale di 740.000 metri quadrati, circa il 28% delle fasce boscate del Parco, e vedrà la messa a dimora di 10.500 nuove piante. Saranno sostituiti 1500 esemplari ammalorati. L’accordo prevede anche la manutenzione delle nuove piante perché si sviluppino correttamente. I lavori sono partiti nello scorso mese di marzo e riguardano due progetti. Il primo si misura su due direttrici: messa in sicurezza delle fasce boscate lungo viale Cavriga e viale dei Tigli e il recupero filologico, secondo il progetto originario – progettato e realizzato agli inizi dell’Ottocento dall’architetto Luigi Canonica – della Collinetta di Vedano, con il ripristino dei filari di vite vigneto e del relativo Belvedere per un importo per lavori di oltre 167.976 mila euro. Il secondo, invece, prevede interventi di recupero nelle fasce boscate presenti lungo il fiume Lambro. Consiste nella messa in sicurezza dei percorsi e del fiume, il taglio di selezione che permetterà di migliorare la struttura dei boschi e la gestione di alcune specie esotiche vegetali presenti, per un importo dei lavori pari a 456.598 euro. Il tutto è stato possibile dalla sottoscrizione tra ERSAF e Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza di un protocollo di intensa e di un Accordo operativo finalizzato alla valorizzazione delle risorse agro-forestali e all’incremento della biodiversità nelle aree boscate del Parco di Monza. I lavori sono finanziati con fondi previsti nell’Accordo di Programma per la Valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, siglato tra i proprietari.

