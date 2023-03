Polizia, via Cagni inaugurata prima infermeria veterinaria in Questura

Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha inaugurato oggi l’Infermeria Veterinaria della Questura di Milano presso la Caserma Annarumma del III Reparto Mobile della Polizia di Stato in via Cagni 21. Si tratta della prima struttura veterinaria della Polizia di Stato realizzata sul territorio nazionale presso una Questura ed è dotata di moderne attrezzature utili ai fini delle diagnosi e della cura delle principali patologie a cui sono soggetti gli animali da lavoro. Diretto dal Medico Veterinario Principale della Polizia di Stato dr.ssa Alessia Madonia, al suo interno afferiranno cani e cavalli in servizio presso le squadre cinofile e a cavallo della Polizia di Stato presenti in Lombardia ed Emilia – Romagna per essere sottoposti, in caso di necessità, a visite mediche, profilassi vaccinali, esami di laboratorio e diagnostica per immagini. L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del Prefetto di Milano Renato Saccone e del Prefetto Daniela Stradiotto – Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – ha visto la partecipazione delle unità cinofile delle altre forze dell’ordine e degli enti che operano sul territorio milanese. Con i reparti cinofili di Malpensa, Linate e Orio al Serio, infatti, e con i cani poliziotto e il Reparto a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, il Questore Petronzi ha voluto consegnare un riconoscimento a Platone, cane della Polizia di Stato recentemente congedato dal servizio. Pastore tedesco dal manto nero nato il 22 settembre 2014, in servizio dal presso la Squadra Cinofili della Questura di Milano con mansioni di Polizia Giudiziaria e Ordine Pubblico dal 23 luglio 2016, nel corso del servizio prestato, Platone è stato impiegato in 190 servizi di ordine pubblico presso lo stadio Meazza di Milano e 30 in diversi eventi calcistici nel nord Italia, in 14 servizi di vigilanza in occasione dei Gran Premi di F1 a Monza e in 80 servizi di rappresentanza. 50 i servizi svolti in pattuglia appiedata durante il periodo di pandemica da Covid sui 280 totali svolti nella città di Milano. 500 i grammi di sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata, 22 le persone denunciate e 3 gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato grazie a Platone. Dopo il commiato dal suo conduttore, l’Assistente Capo Coordinatore Simone Zaninotto, che gli ha levato la pettorina della Polizia di Stato, Platone è stato accolto dal sig. Bruno Tagliaferri, allevatore di cani piacentini, che, in cambio, ha omaggiato la Questura di Milano con Argo, pastore tedesco di 6 mesi, per il suo arruolamento nella Polizia di Stato.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845