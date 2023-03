Primo Consiglio Regionale 15 Marzo. Alparone (Vicepresidente) “Lavoreremo con interventi concreti”

Si terrà mercoledì 15 marzo con inizio alle ore 10 la prima seduta della dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Lombardia. Convocata dal presidente del Consiglio uscente Alessandro Fermi, la seduta sarà inizialmente presieduta (fino a elezione del nuovo presidente) dal consigliere più anziano (nell’ordine Vittorio Feltri, Attilio Fontana, Vittorio Sgarbi e Carlo Bravo), mentre il ruolo di consiglieri segretari sarà svolto dai due consiglieri più giovani (Michele Schiavi e Paolo Romano).

Al primo punto all’ordine del giorno le comunicazioni sulla proclamazione degli eletti e sulla composizione della Giunta regionale. Seguirà la presa d’atto della sospensione dalla carica di consigliere degli eletti nominati assessori e la conseguente presa d’atto dei relativi subentri: complessivamente saranno 11 i consiglieri subentranti che all’inizio della seduta saranno chiamati a prendere posto tra i banchi consiliari. Nella circoscrizione di Milano, al posto di Marco Alparone (Fdi) subentrerà Marco Bestetti, al posto di Franco Lucente (Fdi) subentrerà Maria Cacucci, al posto di Gianluca Comazzi(Fi) subentrerà Giulio Gallera.

Nella circoscrizione di Bergamo, al posto di Paolo Franco(Fdi) subentrerà Pietro Macconi. Nella circoscrizione di Brescia, al posto di Barbara Mazzali(Fdi) subentrerà Giorgio Bontempi e al posto di Simona Tironi(Fi) subentrerà Claudia Carzeri. Nella circoscrizione di Como, al posto di Alessandro Fermi(Lega) subentrerà Gigliola Spelzini. Nella circoscrizione di Mantova, al posto di Alessandro Beduschi(Fdi) subentrerà Paola Bulbarelli. Nella circoscrizione di Pavia, al posto di Elena Lucchini(Lega) subentrerà Andrea Sala. Nella circoscrizione di Sondrio, al posto di Massimo Sertori(Lega) subentrerà Silvana Snider. Nella circoscrizione di Varese, al posto di Francesca Caruso(FdI) subentrerà Luigi Zocchi.

“Aver ricevuto la nomina di vicepresidente e questa delega non solo mi onora, ma significa continuare un percorso che mette al centro la Lombardia. Io vengo da una lunga storia di servizio, più legata al territorio che alle appartenenze politiche”. Così Marco Alparone, nuovo vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanze della Giunta regionale. “Da sempre – ha aggiunto – sono in linea con lo stile che caratterizza il modo di lavorare del presidente Fontana, un’azione che mette al centro non l”io’ ma il ‘noi’, quindi il tema della squadra. Lavoreremmo con interventi concreti per un territorio che è già locomotiva. Insieme proveremo a fare ancora di più”.