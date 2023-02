MILANO MUSEOCITY 2023

Tre giorni dedicati ai musei in città a tema A partire dal 3 marzo gli oltre 100 musei e istituzioni coinvolti aprono al pubblico le loro porte, proponendo centinaia di appuntamenti tra visite guidate, laboratori per bambini, conferenze, incontri, iniziative speciali, accomunate da un unico tema conduttore – La luce dei Musei.

Moda: tra sfilate e storia della moda italiana

Museocity apre le porte del Centro Ricerca Gianfranco Ferréin Via Tortona 37 venerdì 3 marzo h 11.30 – 14.00 – 15.00 – 16.00 e sabato 4 marzo h 10.00 – 11.30 con La magia dei giochi di luce nelle sfilate di Gianfranco Ferré.

La luce, insieme alla musica, è una componente essenziale di una sfilata, i cui protagonisti assoluti sono gli abiti, con le loro forme, colori, materie.

Ma notevoli possono essere le suggestioni e le emozioni evocate da un progetto di illuminazione, che si possono rivivere attraverso spezzoni di sfilate di Gianfranco Ferré (anni 80 e 90).

Sempre venerdì 3 marzo, ore 16:30 – 17:30 e sabato 4 marzo, ore 10:00 – 11:00 | 11:45 – 12:45 aprono al pubblico per la prima volta gli Archivi Storici Università Bocconi (ASBOC)in Via Gobbi 5 con la visita guidata Alla scoperta dei documenti che raccontano la storia della moda italiana.

Si potrà scoprire l’idea e la progettazione dell’illuminazione della Rinascente in Piazza Duomo, ricostruita negli anni del dopoguerra ispirandosi alle novità osservate in America da Cesare Brustio nel 1948, che portò fotografie, disegni e descrizioni riprese dai principali stores americani.

Per l’accesso è necessario fissare un appuntamento contattando il Servizio per email archivistorici@unibocconi.it o per telefono: +39 02 5836 5147.

Scienza: un nuovo museo e la realtà aumentata per studiare le stelle

A Milano c’è un nuovo museo molto particolare: il MUSA – Museo delle Scienze Antropologiche per i Diritti Umaniin via Ponzio 7, nato in seno all’Università Statale, che si propone di diffondere una cultura sul ruolo che la Scienza riveste nella tutela dei Diritti Umani e nella promozione dei valori della Educazione alla Cittadinanza Globale.

Una visita guidata con gli operatori MUSA è in ptograma per venerdì 3 e sabato 4 marzo, ore 9:00 – 11:00 – 13:00 dal titolo La scienza fa luce sui diritti umani, per esplorare un campo nuovo e molto attuale.

Per info e prenotazioni: musa@unimi.it.

Se il tuo sguardo è attratto verso il cielo, è perfetta per te la nuova esperienza al Museo Astronomico di Brera in Via Brera 28: si chiama MARSS – MusAB in Realtà Aumentata ed è una visita coinvolgente ed interattiva che con le nuove tecnologie digitali dà vita agli strumenti della Galleria, in un viaggio alla scoperta del loro legame con la storia, la città e le frontiere dell’astronomia.

Ingresso gratuito su prenotazione sul sito del Museo o in loco.

Arte e Teatro: da Previati a Franca Valeri

Nell’anno dedicato ad Alessandro Manzoni , del quale si celebrano in maggio i 150 anni dalla morte, il Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco apre le porte al pubblico per mostrare e raccontare alcune tavole della serie di 269 illustrazioni realizzate da Gaetano Previati (1895-1897) per l’edizione Hoepli 1901 de I promessi Sposi . Fil rouge dell’incontro sarà il tema della luce in alcune delle scene legate a episodi celebri del romanzo, come l’incontro di Don Abbondio con i bravi, dove il sole che scende all’orizzonte getta lunghe ombre sul primo piano, o episodi divertenti, come il tentativo di matrimonio tra Renzo e Lucia con la complicità della penombra, ma anche drammatici, come la notte dell’Innominato. Appuntamento sabato 4 marzo alle ore 15:00 . Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: c.gabinettodisegni@comune.milano.it

, del quale si celebrano in maggio i 150 anni dalla morte, il apre le porte al pubblico per mostrare e raccontare alcune tavole della serie di (1895-1897) per l’edizione Hoepli 1901 de . Franca Valeri, grandissima attrice italiana, ha donato nel 2019 il suo archivio personale al Teatro dei Filodrammatici. Sabato 4 e domenica 5 marzo, ore 10:00 – 12:30, sarà possibile approfittare di visite guidate della biblioteca in Piazza Paolo Ferrari 6 dove è conservato il Fondo Franca Valeri, conoscere la lunga storia dell’Accademia dei Filodrammatici, fondata nel 1796, e approfondire la vita di Franca Valeri.Tutti i partecipanti alle visite guidate riceveranno un biglietto ridotto per gli spettacoli in cartellone.