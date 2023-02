Il commento di Luciano: 21a giornata di serie A

Buona domenica ai lettori, vediamo cosa è successo nei tre anticipi del sabato di questa giornata: alle 15 si sono affrontate Cremonese e Lecce, con sorprendente vittoria dei pugliesi in casa della squadra che ha eliminato in sequenza Napoli e Roma dalla Coppa Italia! Dopo quelle che giustamente vanno definite imprese, nuovo tonfo in Serie A dei grigiorossi. Le reti, una più bella dell’altra, arrivano nella ripresa e portano le firme dei “soliti” Baschirotto e Strefezza. Ballardini e i suoi prodi, ultimissimi a 87 punti. Lecce che agguanta, dopo un 2023 fin qui senza vittorie e senza gol, un successo senza discussioni che permette ai giallorossi di Baroni di riprendere la già ottima marcia di graduatorie, portandosi a quota 23 in classifica.

Allle 18, in campo Roma ed Empoli. Dopo la partita agghiacciante con la Cremonese, la Roma liquida l’Empoli con secco 2-0, con Ibanez e Abraham che portano a 14 le reti su palla inattiva in tutte le competizioni. Arma in più per una squadra imperfetta, ma che oggi ha dato risposte soddisfacenti al suo tecnico e ai tifosi.

L’inizio è folgorante, sempre grazie ai soliti calci da fermo: tra il secondo e il sesto minuto di gioco Dybala disegna due traiettorie perfette per le zuccate di Ibanez e Abraham, per mettere subito in sicurezza il match. Calci piazzati essenziali per i capitolini, che fruttano quest’anno 14 reti tra campionato ed Europa League. I giallorossi creano poi altre occasioni da gol soprattutto con l’inglese, scatenato nei primi 45 minuti.

A inizio ripresa è Vicario a esaltarsi, salvando i suoi dallo 0-3 con due interventi prodigiosi, prima su Mancini e poi ancora su Abraham. L’Empoli a quel punto prende in mano il possesso palla, ma non crea di fatto mai pericoli a Rui Patricio: Zanetti non trova risposte dai suoi, neanche quando a mezz’ora dalla fine stravolge il proprio attacco alla ricerca del guizzo giusto. La Roma si limita a gestire le energie nel finale, portando a casa un successo preziosissimo in chiave Champions e issandosi nei piani altissimi della classifica: per le primissime posizioni i giallorossi, nonostante le incertezze dell’ultima settimana, continuano a essere una candidata credibile.

Il Sassuolo, dopo aver strapazzato il Milan a S.Siro domenica scorsa, mette nel sacco un’altra big della Serie A.

A pagare l’ottimo momento di forma della squadra neroverde è stavolta l’Atalanta di Gasperini, sconfitta al Mapei Stadium per 1-0. A decidere è una prodezza di Laurienté, che segna il gol vittoria con un preciso destro all’angolino, poco dopo l’inizio del secondo tempo. Partita che però è stata pesamentemente condizionata dall’espulsione di Maehle intorno alla mezzora del primo tempo per un fallo scomposto su Berardi. Protagonista in questo caso l’arbitro dell’incontro, il signor Marcenaro che prima mostra il giallo al danese e poi, dopo aver visionato l’intervento al monitor del VAR, lo cambia in rosso.

Nonostante i cambi di Gasperini e la trazione estremamente offensiva, l’Atalanta non è riuscita a sfondare la difesa del Sassuolo, che sembra tornata quella piuttosto accorta di inizio stagione, quando la squadra di Dionisi segnava poco ma subiva ancora meno. Nel finale, altro cartellino rosso stavolta mostrato dall’arbitro all’indirizzo di Muriel per proteste. Due espulsioni che, oltre ad ever compromesso la gara odierna, complicano la strada della Dea verso il prossimo impegno contro la Lazio, mentre il Sassuolo, con due vittorie in altrettante partite, risale la classifica e respira aria più salubre di quella della zona retrocessione.

E’ tutto per il sabato degli anticipi, a domani per i commenti sulle 4 partite di oggi, domenica 5 Febbraio: calcio d’inizio alle 12,30 per Spezia-Napoli, seguiranno in ordine cronologico Torino-Udinese alle 15, Fiorentina-Bologna alle 18 e infine il piatto forte della giornata alle 20,45 con il derby della Madonnina, Inter-Milan, già il secondo in questo inizio del 2023. Nerazzurri alla ricerca di conferme per la seconda posizione in classifica, Milan voglioso di riscossa dopo gli ultimi pesanti rovesci sia in campionato che in Supercoppa.

Buona giornata e buona partita a tutti!