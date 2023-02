Berlusconi: Fontana sarà confermato, se lo merita

“Domenica e lunedì prossimi i cittadini della nostra Lombardia confermeranno il presidente Fontana e la coalizione di centrodestra alla guida della nostra Regione. In Lombardia noi vinciamo regolarmente da quasi trent’anni, dal 1995, senza interruzioni. Il buon governo del centrodestra ha fatto della Lombardia una delle regioni più avanzate d’Europa, un modello apprezzato e studiato nel mondo”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio inviato in occasione di un evento elettorale del partito per le regionali in Lombardia.

“Sono convinto che domenica e lunedì gli elettori della Lombardia sapranno capire la differenza tra noi e gli altri e sapranno scegliere. Sapranno premiare il nostro trentennale buon governo, sapranno premiare la serietà, il garbo, la concretezza di Attilio Fontana confermandolo presidente della Regione come assolutamente si merita, sapranno scegliere, all’interno del centrodestra, chi si è sempre battuto con coerenza per la libertà dei cittadini e delle imprese, contro l’oppressione fiscale, contro l’oppressione burocratica, contro l’oppressione giudiziaria. Sapranno scegliere chi ha governato e governa dalla parte delle imprese, dalla parte del lavoro, dalla parte dei giovani e degli anziani” ha aggiunto l’ex premier.

“Forza Italia vuole aprire una stagione di grande riformismo, coerente con i valori di un’area politica che finalmente è maggioranza nel Paese e che vogliamo sia maggioranza anche a livello regionale”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo intervenendo a un evento elettorale promosso da Forza Italia a Milano. “Quando diciamo che Forza Italia è determinante per la sua autorevolezza, il suo pragmatismo e il suo riformismo – ha proseguito -, lo facciamo in virtù dell’esperienza e della competenza delle persone che ci rappresentano e delle idee che portiamo avanti da tempo, con il presidente Berlusconi. Per questo, l’unico problema che può esserci all’orizzonte è quello dell’astensionismo. L’appello, dunque, è quello a convincere i cittadini lombardi ad andare a votare, perché ogni voto strappato all’astensionismo vale doppio”, ha concluso.