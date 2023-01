McDonald’s Milano Garibaldi: 19 assunzioni per nuova apertura

In Lombardia sono in arrivo diverse assunzioni McDonald’s per l’apertura di un nuovo fast food nell’area della stazione di Porta Garibaldi a Milano.

La nota azienda della ristorazione veloce cerca 19 addetti da assumere nel locale di prossimo avvio.

Le candidature sono attive fino al 1° febbraio 2023. Ecco tutte le informazioni sui nuovi posti di lavoro McDonald’s a Milano e come candidarsi.

MCDONALD’S ASSUNZIONI NEL NUOVO RISTORANTE DI MILANO (PORTA GARIBALDI)

La nota catena di fast food continua dunque a crescere sul territorio nazionale, pianificando l’apertura di diversi punti ristoro e generando numerose opportunità di lavoro nella ristorazione. Tra le prossime aperture in programma c’è un nuovo locale in Lombardia, presso la Stazione di Porta Garibaldi di Milano, dove McDonald’s aprirà i battenti di un nuovo fast food ed effettuerà anche assunzioni di nuovi operatori.

La ricerca di personale per il fast food in arrivo a Milano, città in cui l’azienda è già presente con numerosi locali attivi, è rivolta a figure da impiegare con il ruolo di Addetto alla Ristorazione ​-​ Crew. La posizione prevede lo svolgimento di mansioni di sala e cucina. Le risorse selezionate per lavorare nel ristorante McDonald’s di prossima apertura dovranno pertanto occuparsi dell’accoglienza e del supporto al cliente ed anche della preparazione di panini, menu e altri cibi tipicamente serviti nei noti fast food USA.

I nuovi posti di lavoro McDonald’s a Milano Garibaldi coinvolgeranno in tutto 19 persone e le selezioni sono destinate a risorse alla ricerca di un impego part time.

PROFILI CERCATI

I candidati cercati da McDonald’s per le assunzioni ne ristorante di Milano Garibaldi sono diplomati e dotati di ottime capacità relazionali e comunicative. Inoltre, per candidarsi per lavorare nel fast food di nuova apertura è necessario avere un approccio multitasking, capacità di gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. Si richiedono anche spirito di squadra, flessibilità e disponibilità oraria per poter rispondere alle esigenze organizzative del ristorante.

AZIENDA

Il Gruppo McDonald’s è nato in America negli anni ’30 ed è specializzato nel settore della ristorazione veloce. La sede centrale della società si trova a Chicago, mentre la rete di fast food e ristoranti del marchio è diffusa capillarmente a livello mondiale. In Italia, McDonald’s è operativo dagli anni ’80 e ad oggi conta 640 locali attivi su tutto il territorio nazionale. I dipendenti impiegati da McDonald’s nel nostro paese ammontano a più di 27.000 unità.

CANDIDATURE

Gli interessati alle prossime assunzioni McDonald’s a Milano per la nuova apertura di Porta Garibaldi possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul sito web del Gruppo. Da qui possono candidarsi inviando il cv tramite l’apposito form online, in risposta all’annuncio Addetto Ristorazione per la nuova apertura di Milano Garibaldi. Le candidature devono essere presentate entro il 1° febbraio 2023.

Vi segnaliamo, inoltre, che McDonald’s seleziona personale di frequente durante l’anno, per effettuare assunzioni nei ristoranti e in sede.

(TiConsiglio)