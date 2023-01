Confcommercio: tagliare Irap a imprese che coprono welfare dipendenti. Fontana “Proposta interessante”

Sostegno all’innovazione delle imprese, diffusione della cultura della sostenibilità e miglioramento dell’efficienza energetica, incentivi all’imprenditoria giovanile e femminile, interventi per incrementare l’attrattività territoriale, spinta alla rigenerazione urbana, oltre al miglioramento delle infrastrutture viabilistiche e della mobilità, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. E una proposta precisa, quella di abbassare l’Irap perle imprese con welfare aziendale. Questi i principali argomenti presentati ai candidati alla presidenza di Regione Lombardia Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti da Confcommercio Lombardia “E’ determinante – afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Lombardia – consolidare il sostegno alle imprese che, nelle crisi attraversate, non è mancato. Le priorità sono il rafforzamento delle infrastrutture materiali e immateriali, l’efficientamento energetico e l’alleggerimento fiscale e burocratico. L’autonomia per la Lombardia dovrebbe tradursi soprattutto in un fisco più leggero con vantaggi per famiglie e imprese. Bene, dunque, l’ipotesi di trattenere quote dell’Irpef prodotte sul territorio. Ma va tenuto presente, tuttavia, il contesto degli interessi generali del Paese che deve crescere nella sua complessità senza lasciare indietro nessuno”. Sangalli lancia la proposta specifica: “crediamo sia importante valutare la possibilità di ridurre l’Irap per le imprese che hanno welfare aziendali in grado di coprire le spese sanitarie dei dipendenti”. Nonostante la crisi pandemica prima e quella energetica dopo, il terziario – è stato detto durante l’incontro 2ha dimostrato una straordinaria capacità di tenuta. Basti pensare al turismo, tra i settori più colpiti dalle restrizioni Covid, che già nel 2021 registrava un + 52,6% di arrivi sul 2020 e che nell’estate 2022 ha avuto in Lombardia una buona performance con un +33,9% di arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche le attività commerciali di prossimità, nonostante le numerose difficoltà affrontate in questi anni, resistono e provano ad immaginare una prospettiva.” Inolte, è la sollecitazione arrivata durante l’incontro, per il suo futuro la Lombardia ha sempre più bisogno di formazione di qualità legata al mondo del lavoro, sostegno all’autoimprenditorialità, competenze digitali, messa in rete di dati e misure specifiche sul credito. Tutto questo potrà concorrere a realizzare il principale compito della prossima amministrazione regionale, ovvero garantire uno sviluppo coeso di tutto il territorio regionale, dove le peculiarità dei luoghi abbiano la possibilità di emergere e svilupparsi. “Creare benessere diffuso, ridurre le disuguaglianze, valorizzare il merito, salvaguardare e promuovere i territori e le loro diversità – conclude Sangalli – sono dunque temi al centro di un’agenda politica che parte dalle imprese, ma ha a cuore il futuro della Lombardia e dell’intero Paese”.

Fontana "L'ipotesi della riduzione Irap è interessante, sicuramente da valutare perché è chiaro che se c'è welfare aziendale si può senz'altro agevolare chi dà un servizio comunque migliore ai propri dipendenti". Così il governatore e candidato presidente del centrodestra alle regionali lombarde, Attilio Fontana, a margine della giornata di incontri pubblici con i candidati, di Confcommercio Lombardia, in merito alla richiesta di una riduzione dell'Irap per le imprese che che offrono welfare aziendale ai dipendenti, avanzata dall'associazione durante gli incontri di oggi. "A me sembra di aver affrontato i principali problemi e le principali idee che hanno presentato, che sono tutte idee che vanno nella direzione che in questi anni regione Lombardia ha già fatto – ha sottolineato Fontana – . C'è soltanto da promuovere la continuità di questo modello che sta funzionando e che anche dalle parole del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha dimostrato di essere stato apprezzato".