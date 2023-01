SOCIAL SUITE il nuovo programma dove gli influencer si mettono in gioco

Il programma prodotto da Gabriella Carlucci dal 23 Gennaio su Amazon Prime

di Paola Carella

E’ stato presentato il 16 gennaio a Roma il programma televisivo Social Suite prodotto da Gabriella Carlucci in collaborazione con THE ARENA, casa di produzione italo-britannica che ha partecipato all’organizzazione e alla copertura media di Sustainable Fashion Innovation Society (SFIS) Expo, Estimar Festival Italo-Spagnolo di Maiorca, Marettimo Italian Film Festival e il Festival Italo-Serbo di Belgrado.

La regia è di Matteo Catelli, mentre autore del format è Cristiano Fantechi. I produttori esecutivi sono Matteo Catelli e Federico Pesci.

Social Suite è il primo programma che unisce il linguaggio degli influencer alle dinamiche di un talent. È un nuovo format (https://vizualar.ch/social-suite/) che mixa abilmente elementi del reality e del talent show. All’interno del prestigioso ed esclusivo Hotel “Mama Shelter”, la location più glamour della Capitale, un gruppo di influencer si mette in gioco per sfidare le celebrities del mondo dello spettacolo, del giornalismo, dello sport e del lifestyle.A presentare il programma, ci sarà la giovane modella, Erika Turcan, che farà da traino a tutta la generazione di Influencer esordienti, famosi sui social e che vogliono conquistare la luce dei riflettori, anche nelle professioni più classiche. Anche lei è un astro nascente dello spettacolo, basti pensare che i suoi contenuti hanno raccolto 100mila likes su TikTok.

I protagonisti del programma sono: Giacomo Czerny in coppia con la fidanzata Martina Grado, Giorgia Lavina, Peter Ace, Julia Magrone e Matteo Fioravanti.

A giudicare gli influencer in gara ci sarà una severissima ma allo stesso tempo preparatissima giuria composta dal giornalista Claudio Calì, dalla imprenditrice della cultura Gabriella Carlucci e dall’autrice Claudia Mammalella.

Inoltre ciascuna prova da sostenere sarà guidata da professionisti del settore che ricopriranno il ruolo di mentori: dall’addestratore cinofilo Massimo Perla all’executive chef Felice Santodonato, dal giornalista Marco Piccaluga a Miss Italia 2020 Martina Sambucini, dall’attore Francesco Apolloni all’attrice Jun Ichikawa.

“L’obbiettivo del programma è di dimostrare che gli influencer non sono solo immagini che vediamo dietro uno schermo – dichiara la produttrice Gabriella Carlucci – ma persone che si sanno destreggiare anche nel mondo “reale” del lavoro. In questo percorso ognuno di loro sarà accompagnato da un mentore che li guiderà attraverso tre prove di difficoltà crescente nella propria professione. Ogni influencer si cimenterà in ambiti dal giornalismo alla recitazione, dal modelling all’addestramento cinofilo e alla cucina. Il tema centrale del programma è dimostrare che senza lo studio e la formazione non si possono raggiungere obbiettivi di carriera. Per questo motivo il nostro principale sponsor è Fonarcom, un fondo che finanzia la formazione continua e che ha messo in palio voucher formativi per i partecipanti al programma per ognuno dei settori lavorativi scelti dagli influencer”.

Il format sarà disponibile a partire da lunedì 23 gennaio su Amazon Prime Video, Apple Tv TATATU e Google Play. Una narrazione su due piani: quello del montaggio, che vediamo in tv, e quello del “tempo reale”: da una parte gli episodi andranno in onda in tv, e dall’altra – parallelamente – le vite degli influencer protagonisti del format saranno raccontate attraverso canali social dedicati al programma

https://drive.google.com/file/d/1YY11PlcudfLwJEPP3GJunQt2Rac0J7Ys/view