Berlusconi e F.I incontrano Fontana “Non possiamo pensare di consegnare una Regione come la nostra ai Cinque Stelle e Pd.

“Siamo grati per la tua attività di questi quasi 5 anni . Abbiamo seguito tutto quello che hai fatto e abbiamo visto che hai sempre messo in campo grande esperienza, grande competenza. Un tratto riservato e gentile e soprattutto una grandissima capacità di lavoro”: così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi rivolgendosi ad Attilio Fontana all’inizio del suo intervento all’appuntamento elettorale di Forza Italia alla Fondazione Stelline dove sono presenti entrambi. “Siamo lieti che tu abbia accettato la nostra richiesta di ricandidarti e sono sicuro che vincerai, vinceremo”, ha aggiunto Berlusconi.

“La presenza di FI a livello nazionale come in Lombardia è determinante non solo numericamente ma anche politicamente”: lo ha sottolineato dove era presente anche Attilio Fontana, candidato del centrodestra per un secondo mandato alla guida della Lombardia. “Fontana lo abbiamo ricandidato con pieno merito suo e del suo lavoro – ha aggiunto – e sono certo che gli elettori lombardi vorranno ancora affidarsi alla sua capacità di lavoro. Così come sono altrettanto certo che vorranno confermare a Forza Italia la loro fiducia perché la Lombardia e la nostra regione. Qui è iniziato tutto, nella nostra prima sede di viale Isonzo”. Guardando alla campagna elettorale Berlusconi ha poi esortato i suoi: “Ciò che dobbiamo tutti dire agli elettori, le battaglie di libertà che con i nostri militanti e eletti dobbiamo portare avanti devono arrivare a un risultato che dentro di me penso non come possibile, ma come sicuro: noi vinceremo”. Un accenno infine alle liste che, ha assicurato ” “saranno fatte come sempre da uomini e donne ‘del fare’, da persone che hanno dimostrato di saper realizzare gli obiettivi che si sono proposti”.

“Non possiamo pensare di consegnare una Regione come la nostra all’alleanza tra i Cinque Stelle e Pd. Due forze dall’identità molto confusa unite solo da una generica matrice di sinistra e dal timore di subire, come subiranno, una assoluta sconfitta”: lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo all’avvio della campagna elettorale di Forza Italia, al Palazzo delle Stelline, dove era presente anche il governatore Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione. “Anche per questo la prossima campagna elettorale che apriamo di fatto oggi con la presenza del nostro candidato presidente sarà molto importante – ha aggiunto Berlusconi-. Forza Italia saprà condurla con grande passione ed energia”.