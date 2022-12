S’i’ fosse foco. Atti musicali poetici collettivi per la città 14, 16, 17, 18 dicembre

Il progetto S’i’ fosse foco, ideato e realizzato da Sciami Cromatici, con il sostegno di Comune di Milano – “Milano è Viva” e con il Patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia, è una sfida poetica e visionaria collettiva, con la direzione artistica di Camilla Barbarito.

Germoglia in diversi quartieri milanesi, VILLAPIZZONE, VIA PADOVA, SCALDASOLE, BARONA per “attizzare” piccoli incendi di musica, parole, gesti, intesi come nuovi propositi e desideri individuali e comunitari, per trovare un momento di respiro comune.

Dopo il successo della prima edizione Sciami Cromatici torna ad incendiare la città con piccole fiammelle di arte accese nei quartieri grazie a performance che trovano il loro senso più profondo nel desiderio di gesti poetici partecipati e comunitari. A fare da cerimonieri il collettivo musicale Sentimento Popolare e da Parigi il danzatore ivoriano Gerard Diby..

Si parte il 14 dicembre con il primo appuntamento nel cuore del Parco Trotter, con lo spettacolo che coinvolge il ballerino afro contemporaneo Gerard Diby in interazione con l’Atlante Sonoro dei Quartieri (una partitura di suoni voci e rumori della città con la drammaturgia di Marco Ferro) con la musica dal vivo del Sentimento Popolare e la voce di Camilla Barbarito, presso gli spazi di Mosso nel Parco Trotter. Si continua al Teatro della Contraddizione venerdì 16 dicembre con un happening di Gerard Diby e il tablista Arup Kanti Das, indagine danzata sul tema di tradizione e contemporaneità.

Sabato 17 dicembre è la volta dell’attrice Anna Coppola e il fisarmonicista Guido Baldoni che portano in scena gli intensi monologhi nati da storie di vita del quartiere San Siro presso Spazio Polline nel mezzanino del passante ferroviario di Villapizzone.

Si chiude domenica 18 dicembre con un concerto pomeridiano (h 16) del Sentimento Popolare al Teatro i in interazione con l’Atlante Sonoro e la mise en scene teatrale di Marco Ferro cui segue una candelora cantata e festosa, accesa di opere luminose create dagli abitanti del quartiere Barona guidati dall’artista scenografa Silvia Moro e con la presenza del Coro di Voci Singolari (esperienza che coinvolge pazienti psichiatrici, realizzata in collaborazione con l’Ospedale S. Paolo e Carlo). Il percorso parte da Scaldasole e arriva fino alla Casa Alda Merini, tagliando di netto movida, tran tran cittadino, shopping e postazioni di ryders con uno strano inconsueto imprevisto. Posti limitati, prenotazione consigliata: sciamicromatici@gmail.com

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito tranne lo spettacolo del 16 dicembre presso il Teatro della Contraddizione (www.teatrodellacontraddizione.it)