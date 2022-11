Forza Italia, Berlusconi inaugura nuova sede Milano per ripartire in tutto il paese

“Da qui vogliamo ripartire per riconquistare tutta l’Italia, per essere presenti territorialmente in tutta l’Italia e avere sedi in tutti i Comuni italiani perché riteniamo di essere ancora assolutamente indispensabili per il Paese” e “portatori di valori fondamentali in una democrazia”. lo ha detto Silvio Berlusconi all’inaugurazione della nuova sede del coordinamento regionale di Forza Italia Lombardia in via Vincenzo Monti. Presenti tra gli altri anche la coordinatrice regionale e capogruppo al Senato Licia Ronzulli e il capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo. “Non è soltanto l inaugurazione di una sede di Forza Italia a Milano ma è un fatto simbolico”, ha aggiunto Berlusconi. “Da qui vogliamo ripartire per riconquistare tutta l’Italia, per essere presenti territorialmente in tutta l’Italia e avere sedi in tutti i Comuni italiani perché riteniamo di essere ancora assolutamente indispensabili per il Paese” e “portatori di valori fondamentali in una democrazia”. “I lombardi ne sono sicuro sceglieranno la nostra efficienza concretezza e serietà e soprattutto il valore che sostiene tutti che è la libertà”: così Silvio Berlusconi nel suo intervento all’inaugurazione della nuova sede del coordinamento regionale di Forza Italia Lombardia in via Vincenzo Monti. “La Lombardia è la regione più grande di Italia con le sue province tra le più avanzate di Europa, ha gli stessi valori che abbiamo noi, è la regione dell’efficienza della concretezza della generosità del rispetto verso gli altri, dello spirto imprenditoriale. Sono i nostri stessi valori quindi arriveremo certamente a portare in Lombardia persone di grande esperienza nella vita e nel lavoro, persone che abbiano dimostrato con i fatti di saper realizzare il risultato che si erano prefissati”, ha detto il leader di Forza Italia che si è poi congedato augurando “buon voto in Lombardia”.

