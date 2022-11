Passava gratis al casello sfruttando il Telepass dell’auto davanti: Autostrade le chiede 6mila euro

Oltre 6mila euro non pagati per un totale di 145 passaggi al casello. L’auto era una Peugeot che sfrecciava in autostrada nella tratta Lombardia e Toscana senza spendere un euro. Alla guida una donna di 44 anni.

L’auto guidata dalla donna si accodava ad altri veicoli e passava la barriera Telepass. La 44enne è stata denunciata di Autostrade per l’Italia che le ha chiesto oltre 6mila euro di risarcimento, ovvero l’ammontare dei pedaggi che non avrebbe mai pagato. Stando a quanto riportato dai media locali, i fatti che le vengono contestati si riferiscono al 2018, tra i mesi di luglio e dicembre. Con un record: quello del 5 agosto 2018 con 5 passaggi al casello non pagati. Si sarebbe più volte recata in Toscana, partendo da Milano per poi farvi ritorno. Sarebbe di volta in volta uscita ai caselli autostradali di Firenze e dintorni. Ma non solo. Anche Pisa, Lucca, Bologna, Milano, Bergamo, Prato e Altopascio, senza però mai pagare nemmeno un euro.

