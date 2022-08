Elezioni, Rossello (FI): nelle periferie serve presidio delle istituzioni

“A San Siro, come in tanti altri quartieri popolari di Milano, la mancata presenza delle Istituzioni si traduce in un senso diffuso di insicurezza”: così in una nota Cristina Rossello, commissaria cittadina di Forza Italia Milano.

“Ci sono specifiche responsabilità da parte di chi non è riuscito ad arginare il fenomeno. Non a caso Misiani e De Magistris hanno deciso di iniziare da qui la loro campagna elettorale, scegliendo un luogo simbolo del fallimento delle politiche inclusive della sinistra che è riuscita solo a creare cittadini di serie A e di serie B lasciando il fardello delle politiche sociali in capo all’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale, pur non essendo di sua competenza. Per questo ho accolto favorevolmente la proposta di Aler di destinare la sede di via Newton al Ministero dell’Interno per realizzare un nuovo commissariato di Polizia di Stato con annessi alloggi per gli agenti e le loro famiglie. Da candidata del centrodestra nel collegio uninominale Lombardia 1 – “Bande Nere”, che comprende anche San Siro, – ha concluso Rossello – mi impegnerò per portare avanti questa proposta di buon senso, che potrebbe essere applicata anche ad altri quartieri, per garantire sicurezza ai tanti cittadini perbene e per ridare dignità al quartiere”.