Ci siamo! Il 25 agosto all’ARENA MILANO EST arrivano i film (e gli ospiti) del Comedy Festival!

Dopo l’alto gradimento registrato dalla prima edizione -lanciata lo scorso anno e vinta da BOYS di Davide Ferrario- la rassegna cinematografica curata da Franco Dassisti torna a proporre, fino al 4 settembre, una selezione delle migliori commedie italiane della stagione cinematografica che volge al termine. Sul grande (grandissimo) schermo dell’arena estiva più capiente di Milano si sfideranno, spesso introdotti dal vivo da attori e registi, titoli diversissimi tra loro. Quello che raccoglierà più consensi tra il pubblico, sarà poi premiato (e riproiettato) in autunno, nella sala del Teatro Cinema Martinitt.

Le risate possono avere forme diverse: romantiche, comiche, strappalacrime, demenziali, drammatiche, nere, d’azione e pure isteriche. Arena Milano Est anche quest’estate presenta le più quotate della stagione, in una rassegna di spensierato, ottimo cinema italiano, da lunedì 25 agosto a domenica 4 settembre (escluse le serate dal 30 agosto al 1° settembre). Il divertimento, comunque lo si declini, è assicurato… e premiato. Il megaschermo da 14 x 6 metri sarà per l’occasione un ring di tutto rispetto, su cui si sfideranno le migliori commedie del 2022, selezionate dal curatore della rassegna cinematografica, Franco Dassisti, e accompagnate da registi e attori. Si va da Andrea Brusa a Ciro De Caro, da Davide Calgaro a Cosimo Gomez, e molti altri nomi, le cui adesioni stanno arrivando in questi giorni (non è esclusa qualche grande sorpresa). Il tutto “consegnato” all’autorevole parere degli spettatori. Il pubblico del Comedy Festival, al termine di ogni proiezione, potrà esprimere il voto tramite apposite schede distribuite all’ingresso. Sarà dunque ancora una volta il popolo del Martinitt, giuria ufficiale e insindacabile del Festival, a decretare la migliore commedia dell’estate all’Arena Milano Est.

IL CALENDARIO DEI FILM IN GARA:

Giovedì 25 agosto – ore 21

Le voci sole (luglio 2022) – di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, con Giovanni Storti e Alessandra Faiella. Alla proiezione, che sarà introdotta dal regista Andrea Brusa, sono invitati anche gli attori Giovanni Storti (del celebre trio Aldo-Giovanni-Giacomo) e Alessandra Faiella.

Trama – Sullo sfondo della pandemia, Giovanni si ritrova disoccupato ed è costretto a spostarsi in Polonia per lavorare in una fonderia. In Italia rimane la moglie Rita con il figlio, che una sera registra le istruzioni che la madre vuole lasciare a Giovanni, affinché impari a cucinarsi un piatto di pasta. Finito sul web, il video diventa virale, trasformando “Rita e Giovanni” in un brand famoso sui social network. Giovanni, pur sfiancato dal lavoro, si presta a girare altri video di ricette su richiesta di Rita e l’attività frutta alla famiglia sempre più soldi. Ma nel mondo digitale il vento può cambiare direzione molto rapidamente.

Venerdì 26 agosto – ore 21

Giulia (febbraio 2022) – di Ciro De Caro, con Rosa Palasciano e Valerio Di Benedetto.

La proiezione sarà introdotta dal regista Ciro De Caro.

Trama – Giulia vaga per le vie di Roma in cerca di lavoro. Priva di un’occupazione stabile, la protagonista non cede alle difficoltà del suo cammino e dimostra di volersi aggrappare fermamente alla vita. Dopo una relazione finita male, insegue un sogno illusorio di maternità, desiderando allo stesso tempo sentimenti di libertà, leggerezza e amore. Con il suo zainetto in spalla, trova casa ovunque lei vada. Gli incontri che farà colmeranno le sue giornate, dandole un tetto e molto sostegno. Questa torrida estate romana è, per lei, un periodo di speranza e di ripresa, in cui finalmente capisce che deve essere lei il motore della sua vita.

Sabato 27 agosto – ore 21

Corro da te (marzo 2022) – di Ricccardo Milani, con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Trama – Gianni ha quasi 50 anni e passa da un’amante all’altra, fingendo con ognuna di essere una persona diversa. Alla morte della madre, si reca nella modesta casa in cui è cresciuto e incontra la vicina Alessia, che per sbaglio lo crede confinato su una sedia a rotelle. Gianni alimenta l’equivoco perché Alessia si occupa di disabili e lui cerca di aggiungerla alla sua lista di conquiste. Ma la ragazza ha altri progetti: gli presenta la sorella Chiara, davvero paraplegica, sperando che fra i due scocchi la scintilla. Cosa che puntualmente succede, anche se Gianni, che ha sempre evitato qualsiasi prossimità alle limitazioni fisiche, si auto convince che conquistare Chiara sarà un ennesimo modo per ribadire agli amici la sua fama di tombeur des femmes.

Domenica 28 agosto – ore 21

Gli idoli delle donne (aprile 2022) – di Lillo, Greg ed Eros Puglielli, con Lillo e Greg.

Trama – Il gigolò Filippo è bello come l’ex tronista Francesco Arca, il che lo rende irresistibile alle donne, nonostante che, appena apre bocca, sforni una sequela di frasi fatte e di assortite banalità. Dopo un incidente di macchina, però, Filippo si ritrova trasformato in un omino bruttarello come Lillo Petrolo e nessuna vuole più le sue attenzioni. La sua agente Geraldine allora lo spedisce da una sorta di guru di nome Max, in perenne ricerca del senso della vita, affinché Filippo impari ciò che serve a conquistare le donne a dispetto del proprio aspetto fisico e a renderle felici. Ma l’ex gigolò sembra essere impermeabile agli insegnamenti di Max, fino all’incontro con Juanita, unica figlia di un boss della droga colombiano…

Lunedì 29 agosto – ore 21

Una boccata d’aria (luglio 2022) – di Alessio Lauria, con Aldo, Lucia Ocone e Davide Calgaro. La proiezione sarà introdotta dall’attore Davide Calgaro.

Trama – Salvatore Macaluso, detto Salvo, è proprietario di una pizzeria a Milano: la moglie Teresa sta alla cassa, il figlio Enzo aiuta a fare le pizze. Ma il locale sta affondando nei debiti e per uscirne Salvo è costretto a rivolgersi a un’usuraia. Proprio allora arriva però il messaggio che il padre di Salvo è venuto a mancare e un notaio invita l’uomo a tornare nella nativa Sicilia, per dare l’ultimo saluto al defunto e leggerne il testamento. Per Salvo quel testamento potrebbe rappresentare la boccata d’aria tanto sperata e anche il resto della sua famiglia acconsentirà ad allontanarsi temporaneamente da Milano: Enzo non vuole fare il pizzaiolo ma il sound designer, la figlia Emma è appena tornata dall’Olanda lasciandosi alle spalle Master e fidanzato. Peccato, che in Sicilia trovino Calogero, detto Lillo, il fratello con cui Salvo non parla da anni e che ha altri progetti per l’eredità.

* Pausa da martedì 30 agosto a giovedì 1° settembre *

Venerdì 2 settembre – ore 21

La mia ombra è tua (giugno 2022) – di Eugenio Cappuccio, con Marco Giallini e Giuseppe Maggio.

Trama – Emiliano De Vito ha 25 anni, è orfano di padre e ha sempre vissuto “in un bozzolo”: laureato summa cum laude in Lettere Antiche, ha scoperto che il suo pezzo di carta non ha valore in un mondo dove la sua generazione “deve solo correre”. Ma arriva l’occasione giusta: fare da assistente a Vittorio Vezzosi, un autore che ha scritto un solo romanzo, “I lupi dentro”, che molti anni prima è stato un caso editoriale. Un’influencer, Carlita Cosmay, si è innamorata di quel romanzo e chiede a gran voce un sequel e i suoi sette milioni di follower formano un’onda inarginabile. Peccato che Vezzosi odi i social e non veda di buon occhio nemmeno l’idea di scrivere il seguito del suo primo e unico successo letterario. A Emiliano toccherà spronarlo (e anche spiarlo, nelle intenzioni dell’editore), perché porti il compito a termine.

Sabato 3 settembre – ore 21

Io e Spotty (luglio 2022) – di Cosimo Gomez, con Filippo Scotti e Michela De Rossi.

La proiezione sarà introdotta dal regista Cosimo Gomez.

Trama – A Bologna, la venticinquenne Eva è una studentessa di legge fuorisede e fuoricorso, che non riesce più a dare esami e soffre di attacchi di panico. Per non gravare troppo sulla madre lontana, cerca un nuovo lavoro come dog-sitter e le risponde Matteo, giovane animatore di cartoni animati. Il ragazzo la invita a casa sua perché si prenda cura del cane Spotty, ma all’arrivo Eva si rende conto che sotto le chiazze bianche e nere del pelo c’è proprio Matteo in un costume.

Domenica 4 settembre – ore 21.30

Settembre (maggio 2022) – di Giulia Steigerwalt, con Fabrizio Bentivoglio e Barbara Ronchi.

Trama – Francesca da tempo “non sta più bene” con suo marito Alberto e confida la sua tristezza alla migliore amica Debora, a sua volta in crisi con il marito Marco. Il figlio di Francesca, Sergio, dà lezioni di sesso a Maria, una ragazzina alle prime esperienze, che condivide dubbi e paure con l’amica Simona. Guglielmo, il ginecologo di Francesca, frequenta Ana, una giovanissima prostituta croata, che si sta innamorando del panettiere Matteo. I loro percorsi sono destinati a intersecarsi e le vite di tutti loro sono prossime a cambiare.

DA SAPERE

– Costi: 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi.

– Acquisto online biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

– In caso di pioggia, gli eventi vengono spostati all’interno del Teatro (430 posti).

– Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

L’arena in pillole

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti, in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

L’Arena golosa

Arena Milano Est non vuole essere un “semplice” palcoscenico, ma un punto di incontro e aggregazione. Un indirizzo di riferimento per l’estate milanese, dove ritrovarsi. Grazie ai truck di GoUrban, comodamente seduti nel giardinetto allestito ad hoc, tutte le sere si possono degustare specialità dello street food, bere qualcosa di fresco e darsi appuntamento per un aperitivo pre-spettacolo.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.