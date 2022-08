Sanità, da Regione Lombardia 288 mln per nuove assunzioni e apertura ambulatori medici

Nuove assunzioni del personale sanitario. Risorse per i medici di medicina generale (MMG), per l’abbattimento delle liste d’attesa, per l’assistenza domiciliare integrata (Adi), per le Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), per il potenziamento della sanità territoriale e per le esenzioni a favore dei pazienti Covid. Questi i punti cardine del nuovo investimento da circa 288 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, per potenziare e rendere sempre più efficiente il sistema sanitario lombardo. Gli stanziamenti sono stati decisi in base all’assestamento del fondo sanitario: risorse in parte di provenienza ministeriale e in parte derivanti da accantonamenti che vengono reinvestiti in settori strategici della sanità lombarda. “L’assestamento del fondo sanitario – ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare – ci permette di mettere a disposizione risorse ‘fresche’ in alcune ‘voci’ strategiche e di grande attualità nell’organizzazione del nostro welfare, nelle risposte ai cittadini e nella migliore messa a terra possibile della nostra riforma della sanità regionale. Con una attenzione particolare al sostegno dei Medici di Medicina Generale e a potenziamento delle attività rivolte al recupero delle liste di attesa”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845