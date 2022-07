Quartiere Isola: l’1 e 2 agosto arriva il cinema sotto le stelle

Prosegue “Vicini di cinema” la rassegna cinematografica itinerante e gratuita a cura del Municipio 9, in collaborazione con l’associazione culturale Cinevan e il supporto di Nuovo Armenia. In via Toce, a partire dalle 21.15, verranno proiettati i film “Figli” con Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea, e “Un divano a Tunisi”.

Una rassegna cinematografica nata dall’idea del Municipio 9 per rinforzare legami sociali e di convivenza, o di crearne di nuovi.

I luoghi scelti per l’iniziativa sono piazze e strade dei quartieri del municipio che, per alcune sere, diventano luoghi di incontro, per riscoprire il valore delle relazioni di vicinato che, specie nei quartieri più storici della città, ancora sopravvivono e caratterizzano la quotidianità.

Il 1° agosto i cittadini sono inviati, armati di cuscino, a partecipare alla proiezione del film “Figli”, mentre il giorno successivo, sempre in via Toce, è in programma la commedia diretta da Manele Labidi Labbé “Un divano a Tunisi”.

L’iniziativa proseguirà il 7 e 8 settembre in piazza Gasparri, quartiere Comasina, con la proiezione di “Lunana, viaggio alla fine del mondo” e “Farewell, Una bugia buona”.

Si chiude il 14 e 15 settembre in Bicocca – Collina dei Ciliegi in Viale Sarca con “Yesterday” e “Il gioco del destino e della fantasia”.

Per ogni piazza sono proposti titoli adatti ai più grandi e ai più giovani, con un occhio di riguardo alle culture del mondo e alle comunità straniere presenti nei diversi quartieri. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il municipio 9 è una delle nove circoscrizioni comunali di Milano e interessa i quartieri Porta Garibaldi-Porta Nuova, Isola, Niguarda, Ca’ Granda-Prato Centenaro-Fulvio Testi, Bicocca, Bovisa, Farini, Dergano, Affori, Bovisasca, Comasina, Bruzzano, Parco Nord, Maciachini-Maggiolina e Greco.

CINEVAN è un’Associazione Culturale formata da Videomaker, fotografi ed esperti di comunicazione. Porta il cinema nelle piazze, strade e cortili creando nuove occasioni di cultura e di socialità lavorando insieme ad amministrazioni locali, istituzioni profit e non profit.