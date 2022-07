Via Francigena candidata a sito Unesco

È stato siglato ieri a Firenze il protocollo d’intesa per la redazione del dossier di candidatura della Via Francigena nella lista Patrimonio Unesco. Erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i rappresentanti delle altre regioni italiane attraversate dalla Via Francigena di Sigerico: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Lazio. Per Regione Lombardia è intervenuto e ha firmato l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli. Per il Governo hanno preso parte il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni e il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova. Presenti anche il Presidente dell’Associazione Europea Vie Francigene, Massimo Tedeschi.

