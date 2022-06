Per il Salone Mobile, da Trenord due tariffe speciali per Rho Fiera Milano

Trenord mette a disposizione due tariffe speciali per raggiungere la 60esima edizione del Salone del mobile che partirà il 7 giugno a Rho Fiera Milano: il biglietto di andata-ritorno a 4 euro dalle stazioni di Milano e lo speciale Trenord Day Pass che comprende a 13 euro il viaggio andata-ritorno da tutta la Lombardia. Il biglietto speciale Trenord Day Pass, valido per gli adulti, consente ai ragazzi fino ai 13 anni di viaggiare gratis con il titolare del biglietto. Per chi parte dalle stazioni nella città di Milano, il viaggio di andata e ritorno per il Salone del Mobile ha un costo di 4 euro acquistando il biglietto del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (STIBM) per le zone Mi1-Mi3.





Si può raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano in treno senza cambi con le corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Treviglio, che fermano in tutte le stazioni del Passante ferroviario. Da Milano Porta Garibaldi si raggiunge Rho Fiera Milano con i treni della linea suburbana S11 Chiasso-Como-Milano-Rho e delle linee regionali Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino. Da Milano Centrale si raggiunge l’esposizione sui treni della linea Milano-Domodossola. E’ possibile andare in treno anche agli eventi del Fuorisalone 2022 nel cuore della città: il servizio Trenord raggiunge 23 stazioni a Milano.