A Piazza Sempione inaugurato il primo ‘metabar’ del mondo

Due banconi da bar, la postazione del deejay, una sala per ballare, una per giocare, l’altra lounge.

Uno spazio virtuale in cui sono gli avatar a servire la birra, intrattenere, suonare, persino interagire e ironizzare con gli avventori. E’ stato inaugurato ieri ai Caselli Daziari di piazza Sempione a Milano da Heineken il primo MetaBar al mondo, un temporary bar dove il confine tra reale e metaverso è senza soluzione di continuità. Una installazione avveniristica, in cui da domani 7 aprile fino al 10 aprile si potrà vivere un’esperienza digitale unica ed immersiva. Un progetto unico nel suo genere, ideato per proseguire il percorso di lancio dell’ultima nata, la Heineken Silver, che è stata presentata, a marzo scorso solo in forma virtuale, nel metaverso su ‘Decentraland’. Già all’esterno del locale si trovano gli avatar-buttafuori, che regolano l’accesso al locale. Si prosegue poi con una postazione per ospitare (dal vivo) dj del panorama musicale internazionale. Parte dello spazio interno è allestito con specchi che trasformano gli abiti di chi ci si riflette. Dietro al bancone la birra compare prima in formato “ologramma”, poi nella realtà. E nella stanza della musica, i presenti, tramite una app, possono indicare il loro genere di musica preferito (che verrà poi suonata in base alla maggioranza). Vi è una stanza dedicata a Decentraland e pareti ispirate al design sviluppato dall’artista J.Demsky. All’evento del 7 aprile (solo su invito) saranno ospiti il pianista, compositore e produttore Dardust e a seguire ci sarà un Dj set con Silvie Loto e Jamie Jones. Nei giorni successivi, in cui il bar sarà aperto al pubblico dalle 16 alle 20, saranno presenti vari personaggi del mondo della musica e dell’arte. Secondo Jan Bosselaers, Marketing Director Heineken Italia, “siamo partiti dal metaverso per arrivare a Milano con un’installazione che sintetizza perfettamente questo percorso e che guarda al domani e alle nuove generazioni