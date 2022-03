La vera Europa: alla ricerca dell’identità Europea nel pensiero di Benedetto XVI

Venerdì 18 marzo presso il Collegio Augustinianum (Università Cattolica del Sacro Cuore) si è svolta la presentazione dell’ultimo libro di Benedetto XVI La vera Europa – identità e missione.

Relatori il Presidente Antonio Tajani, il Prof. Lorenzo Ornaghi e il curatore della edizione italiana della Opera omnia del Sommo Pontefice Emerito, Pietro Luca Azzaro.

Il libro rappresenta l’ultimo, accorato appello di Benedetto XVI affinché l’Europa riscopra e riaffermi la sua vera origine e identità che l’hanno resa grande e un modello di bellezza e di umanità.

Non si tratta di imporre a fondamento dell’Europa le verità di fede, quanto, piuttosto, di fare una scelta ragionevole, che riconosca che è più naturale e giusto vivere “come se Dio ci fosse” piuttosto che “come se Dio non esistesse”.

Come in un tempo non troppo lontano Papa Giovanni XXIII si appellò alle grandi nazioni dell’Europa e dell’Occidente per scongiurare una devastante Guerra nucleare, così oggi il Papa emerito Benedetto XVI si rivolge un’ultima volta all’Europa intera e all’Occidente perché, solo riscoprendo la propria anima, possano salvare se stessi e il mondo dall’autodistruzione.

Dall’Introduzione di Papa Francesco: «Con la limpidezza, l’immediata accessibilità e insieme la profondità che gli sono proprie, il Papa emerito delinea qui magnificamente quella “idea d’Europa” che ha indubbiamente ispirato i suoi Padri fondatori e che sta alla base della sua grandezza ed il cui definitivo offuscamento sancirebbe il suo complessivo e irreversibile declino».

Leonardo Dolce