Covid: 1.431 i nuovi casi a Milano, 8.670 in Lombardia, per un rapporto dell’11%.

Sono 2.987 i nuovi casi di covid riscontrati ieri nella provincia di Milano, di cui 1.431 a Milano città.

A fronte di 78.288 tamponi effettuati, sono 8.670 i nuovi positivi in Lombardia per un rapporto dell’11%.

I ricoverati per covid in terapia intensiva sono 58 (-13)., mentre quelli non in terapia intensiva sono 844 (+35).

Si sono registrati 23 nuovi decessi.