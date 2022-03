Gelmini (FI): fondi accoglienza profughi, ascolteremo esigenze regioni

Sulla possibilità di fondi da assegnare alle Regioni per l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina “ne parleremo la prossima settimana, anche con il ministro Franco, però è chiaro che, come per l’emergenza covid le Regioni hanno avuto delle risorse, si cercherà di andare incontro alle loro esigenze, come abbiamo fatto sempre di fronte a ogni emergenza”. Lo ha affermato il ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a Palazzo delle Stelline per l’incontro “Milano chiama Lombardia” organizzato da Forza Italia. In merito alla gestione dell’accoglienza, ha aggiunto “abbiamo fatto in settimana un confronto in conferenza con le Regioni e gli enti locali. Devo dire che c’è uno straordinario spontaneismo da parte del nostro Paese, come sempre quando c’è un’emergenza. Noi stiamo cercando di dare ordine a questo spontaneismo”.

