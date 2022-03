Coronavirus: 5.501 i nuovi casi in Lombardia. 13 decessi.

Sono 5.501 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati ieri in Lombardia su 58.445 tamponi effettuati.

Sono stati segnalati altri 13 decessi. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono arrivati a 38.921. Calano lievemente i casi rispetto a venerdì quando erano stati registrati 5.861 contagi su 60.094 tamponi.

A livello di ricoveri, diminuisce il numero dei pazienti ricoverati nei reparti d’area medica degli ospedali che sono 704 (venerdì erano 783), mentre sono 72 (contro 73) i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Di seguito la situazione nelle province lombarde. Secondo quanto comunicato, nella provincia di Milano ci sono stati 1.923 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 493, mentre sono stati 380 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 338, nel Bresciano invece sono stati 599. Nel Comasco si sono registrati 373 casi, in provincia di Sondrio 73. In provincia di Mantova si sono avuti 214 casi, 194 nella provincia di Lecco e 190 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 100 e infine 290 in provincia di Pavia.