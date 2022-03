Ucraina, Moratti: pronti invio pediatri e trasporto bimbi con Fatebenefratelli e Melloni

La Lombardia è pronta ad inviare un’equipe di medici pediatri e neonatologi al confine dell’Ucraina per assistere e curare i bambini e ad attivare il trasporto con mezzi Areu, probabilmente dalla Romania in Italia per cure ospedaliere. Lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti a margine del Consiglio regionale. “Regione Lombardia ha inviato una lettera all’ambasciatore Sequi, segretario generale della Farnesina – ha detto l’assessore – dando disponibilità per l’invio di un’equipe di medici pediatri e neonatologi al confine dell’Ucraina per assistere e curare bambini. Oltre a questo, abbiamo dato la disponibilità a inviare dei mezzi per trasportare i bambini che hanno necessità di essere curati in ospedale, in accordo con il Fatebenefratelli. Quindi saremo in grado di ospitare 27 bambini più i loro genitori in ospedale, più altri 20 posti in neonatologia. Naturalmente aspettiamo di sapere dalla Farnesina le modalità di attuazione di questa nostra disponibilità”. “Ho scritto questa mattina all’ambasciatore Sequi e sarà lui a indicarci le modalità – ha concluso Moratti – a noi sembrava importante dare questa disponibilità perché il problema delle donne con i bambini è grave”

I trasporti sanitari saranno curati per via aerea dall’Agenzia Regionale per l’Emergenza-Urgenza (Areu) di Regione Lombardia che trasferirà i bambini ucraini in condizione di maggiore fragilità sanitaria a Milano, presso il Fatebenefratelli e la clinica Macedonio Melloni, precisa la Regione. “In accordo con il direttore del Dipartimento e Struttura complessa Casa Pediatrica del Fatebenefratelli di Milano, professor Luca Bernardo – precisa Letizia Moratti –, abbiamo organizzato un’equipe di medici pediatri e neonatologi in grado di recarsi immediatamente al confine ucraino per coordinare l’assistenza e il trasferimento di profughi bambini che necessitano ricovero e cura”. Nel dettaglio “a disposizione al momento ci sono dodici posti letto per bambini più altri 12 per i loro genitori al primo piano della Struttura Complessa Casa Pediatrica del Fatebenefratelli in modalità convitto con la possibilità di accertamenti medici, visite e vaccinazioni. Altri 15 posti letto per piccoli pazienti e genitori, inclusi sei posti di isolamento, saranno resi disponibili al piano terra della stessa struttura, mentre sono 15 i posti di neonatologia riservati a neonati fisiologici, cui si aggiungono sei posti per neonati necessitanti di cure intermedie e altri 4 di terapia intensiva neonatale”.