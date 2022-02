Milano, la Casa delle Artiste ospita una masterclass sulla tecnica e il repertorio degli ottoni

Docente, Gianmario Strappati Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo

Lunedi 16 Febbraio presso la sala Aletti del Centro Comune di via Ponti si è tenuta una masterclass “ low brass in recital” tenuta dal concertista Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo. All’evento hanno partecipato studenti italiani e del sud America. Il maestro Strappati ha proposto analisi con esecuzioni di musiche inerenti tratti da: E. Bozza, K. Penderecki, P. Sparke, A. Ponchielli, F. David ecc. Un’iniziativa di grande interesse quella proposta dalla Casa delle Artiste di Milano che si auspica di realizzare nei prossimi mesi un recital sul nuovo repertorio brass, che importanti compositori contemporanei hanno di recente scritto e dedicato a Gianmario Strappati e alla sua tuba.