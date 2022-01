Teatro Carcano – Balasso fa Ruzante- Amori disperati in tempo di guerre

Al Teatro Carcano in scena dal 10 al 13 febbraio BALASSO FA RUZANTE di e con il grande attore, comico e autore di teatro e cinema Natalino Balasso, che riscrive l’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante e interpreta un nuovo testo teatrale dai toni comici e drammatici. Le diverse sfaccettature che in ciascuna opera dell’autore padovano cambiano e caratterizzano un aspetto differente della personalità del Ruzzante, vengono ripresi e fatti propri dall’interprete Balasso che riesce a riproporre quello stile ineguagliabile del Beolco. E come il Ruzzante, anche Balasso riesce a reinventare un nuovo gergo, nuove sonorità che si ritrovano nei testi tratti dalle opere originali e nei componimenti letterari e teatrali del drammaturgo, attore e scrittore veneto. Balasso si lascia ispirare per dare vita ad una profonda ricerca linguistica ricca di invenzioni: i tre personaggi, che parlano un neodialetto crapulone, oltraggioso e spassoso, e anche grazie ad esso riescono a costruire una riflessione sulle stagioni della nostra vita: dall’edonismo dell’infanzia fino ai rimpianti e alle rivendicazioni della maturità.

