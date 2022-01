Coronavirus: 1.794 contagi a Milano, 13.421 in Lombardia, per un rapporto del 19.8%.

Sono stati 4.475 i nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano, di cui 1.794 a Milano città.

A fronte di 67.449 tamponi effettuati, sono 13.421 i nuovi positivi riscontrati ieri in Lombardia, per un rapporto del 19.8%.

Sono stati segnalati altri 19 decessi, mentre domenica erano state registrate 45 vittime. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono così arrivati a 35.159.

La situazione negli ospedali lombardi

Nei reparti ordinari sono ricoverati 2.147 pazienti Covid (+95), mentre quelli terapie intensive sono 219 (+3).

Nelle altre province lombarde, secondo quanto comunicato, sono stati 1.175 i casi nella provincia di Bergamo, mentre sono stati 1.585 in quella di Brescia. A Varese i casi sono stati 1.285, nel Mantovano invece sono stati 304. Nel Lodigiano si sono registrati 371 casi, in provincia di Pavia 638. In provincia di Monza e Brianza si sono avuti 1.376 casi, 314 nella provincia di Lecco e 302 in provincia di Cremona. Nella provincia di Como se ne sono registrati invece 865 e infine 114 in provincia di Sondrio.