Aler, ass. Mattinzoli (F.I): accordo con sindacato inquilini per domande telematiche

Approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e sindacato inquilini per facilitare i cittadini nella presentazione della domanda telematica per l’assegnazione degli alloggi Aler, nell’ambito delle misure per il contrasto all’emergenza da Covid 19. Il documento – fa sapere Palazzo Lombardia – ha ottenuto il via libera dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa ed Housing sociale, Alessandro Mattinzoli. “Le assegnazioni rapide – ha spiegato l’assessore – sono una delle nostre priorità. Sono diversi i motivi per cui, in passato, non si sia sempre riusciti a raggiungere questo obiettivo. In più di una circostanza infatti la compilazione inesatta ha creato difficoltà superabili facilmente proprio attraverso un’assistenza e un accompagnamento che le Organizzazioni Sindacali sono in grado di offrire alle persone fragili”. Il protocollo d’intesa è finalizzato, tra l’altro, ad assistere e supportare i cittadini che intendono presentare domanda per l’assegnazione di alloggi del servizio pubblico sul territorio regionale. Le domande si possono presentare, infatti, solo in modalità telematica, entro il 31 dicembre 2022. I destinatari sono i nuclei familiari con i requisiti per accedere ai servizi abitativi pubblici.

