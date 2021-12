Sale il PM10, Milano blocca le auto diesel

L’aria di Milano raggiunge spesso livelli di inquinamento preoccupanti, in particolar modo d’inverno, ed è proprio per questo motivo che a partire da ieri, dicembre, nel comune di Milano e nei comuni dell’area metropolitana con più di 30.000 abitanti verrà vietata la circolazione delle auto diesel fino all’Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30. La decisione è stata presa poiché il livello di PM10 nell’aria ha superato il limite consentito per 4 giorni consecutivi: il limite di PM10 è fissato a 50 mg per metro cubo di aria, mentre negli ultimi 4 giorni la media è stata di 77,4 mg per metro cubo. Lo stop delle auto private a gasolio fino all’Euro 4 durerà per 4 giorni, almeno fino a lunedì 20 dicembre, per consentire all’aria di ripulirsi almeno in parte. Restano esentati i veicoli commerciali, mentre le auto private saranno obbligate a fermarsi, anche quelle dotate di filtro antiparticolato e quelle iscritte al programma Move-In, il programma della Regione Lombardia che consente l’utilizzo di veicoli inquinanti per una quantità limitata di chilometri, quantità che viene calcolata in base alla tipologia del veicolo e alla classe ambientale. Oltre al Comune di Milano sono 40 i comuni aderenti all’iniziativa, alcuni perché superano i 30.000 abitanti, e altri perché si sono offerti volontari per partecipare al blocco. Per chi fosse in dubbio sulla possibilità di circolare, è possibile collegarsi al Portale dell’Automobilista, inserire la propria targa, e scoprire subito se si è autorizzati a circolare oppure no; qualora il blocco non dovesse sortire gli effetti sperati e i livelli di PM10 dovessero mantenersi oltre il limite per 10 giorni, scatteranno nuove restrizioni di secondo livello, che prevedono blocchi di auto diesel sempre più restrittivi a livello di orario.

