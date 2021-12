Vaccini ai bimbi: da oggi prenotazioni, dal 16 vaccinazioni. A Milano centro vaccini in Fiera

Dopo l’autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, la Lombardia dà il via alle vaccinazioni anti Covid-19 in favore dei bambini dai 5 agli 11 anni. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare. “In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica”. Il 16 dicembre è in agenda una maratona social per fugare i dubbi sui vaccini ai più piccoli. “Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli – ha aggiunto Letizia Moratti – Regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, una nuova diretta social ‘Stopaidubbi speciale bambini’. Riteniamo importante e doveroso, infatti, spiegare e rispondere alle domande con l’ausilio di medici in grado di rassicurare e chiarire ogni aspetto legato alla vaccinazione dei più piccoli”, ha concluso la vicepresidente. A Milano è il centro vaccinale allestito negli spazi della Fiera in viale Scarampo, al Portello, la sede scelta per le vaccinazioni contro il Covid dei bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare. La platea interessata è di circa 600.000 bambini e i centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni alla settimana. In tutta la Regione i centri individuati per questa fascia di età sono 62.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845