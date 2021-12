Coronavirus: 353 i nuovi casi a Milano, 2783 in Lombardia per un rapporto dell’1,9%

Sono stati 969 i nuovi casi risultati positivi ieri al covid nella provincia di Milano, di cui 353 a Milano città.

Sono stati 2.783 i nuovi contagi Covid in Lombardia nella giornata di ieri, a fronte di 26.166 tamponi molecolari analizzati e 142.469 tamponi complessivi di antigenici rapidi. Il tasso di positività passa dunque all’1,9% giornaliero, tendenzialmente simile a quello nazionale ed anzi in lieve calo rispetto al 2,2% regionale registrato il giorno prima.

Preoccupante è il dato delle ospedalizzazioni: sono infatti stati superati i mille ricoveri per Covid nella regione lombarda (+55) mentre passano a 134 i ricoveri in terapia intensiva (+9).

Si sono registrati 9 nuovi decessi, portando il totale dei morti in Lombardia a 34.479 da inizio pandemia.

Il contagio corre veloce soprattutto nella città metropolitana di Milano: +969 nuovi casi, di cui 353 in città. Dietro il capoluogo ci sono le province di Brescia (+325), Varese (+287), Monza e Brianza (+259), Como (+166), Mantova (+159), Bergamo (+140), Pavia (+119), Cremona (+82), Lecco (+67), Lodi (+60) e Sondrio (+16), con 135 casi ancora da assegnare alle rispettive province. Al momento, non ci sarebbero rischi di “cambi di colore”, come spiegato anche dal presidente della regione Attilio Fontana, che pochi giorni fa aveva spiegato che la Lombardia “resterà zona bianca”.